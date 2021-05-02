ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: رونالدو يطير بالصدارة

طار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز هدفين في شباك أودينيزي، خلال مباراة الفريقين، في الجولة الـ34 من السريا آي.

وأحرز رونالدو هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، حصل هو عليها بعد تسيّدة من ضربة حؤة.

وعزز رونالد أهدافه بإحراز هدف الفوز لليوفي في الدقيقة وقبل نهاية المباراة، ليخطف 3 نقاط غالية لفريقه.

وتمكن يوفنتوس من الخروج من نتائجه المخيبة للآمال، بعدما حقق الفوز بصعوبة خارج أرضه على أودينيزي بهدفين مقابل هدف.

ورغم الفوز خرج يوفنتوس مبكرًا من دائرة المنافسة على اللقب، الذي توج به 9 مرات متتالية، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة في المركز الثالث، وحقق 4 انتصارات فقط خلال آخر 8 مباريات في الدوري، وبات يصارع على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما أصبح رصيد أودينيزي 39 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

ويعتبر رونالدو (36 عامًا) اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي براتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، وينتهي عقده مع الفريق الإيطالي مع نهاية الموسم المقبل، قائمة هدافي ”الكالتشيو“ برصيد 27 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 27 هدفًا.

روميلو لوكاكو (إنتر ميلان): 21 هدفًا.

لويس مورييل (أتالانتا) : 18 هدفًا.

زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان): 15 هدفًا.

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 15 هدفًا.

لورنزو إنسيني (نابولي) : 15 هدفًا.