إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد تعادل أتالانتا وساسولو

توج إنتر ميلان رسميا بلقب الدوري الإيطالي، مستغلا تعادل أتالانتا أمام مضيفه ساسولو 1-1، في الجولة الـ34 من السريا آي.

ونجح إنتر ميلان في التتويج رسميا بلقب الدوري الإيطالي قبل نهاية الموسم بأربع جولات، بعد أن رفع رصيده إلى 82 نقطة بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه، أتالانتا صاحب الـ69 نقطة.

وحقق إنتر لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه، والأولى بعد غياب 11 عاما.

وكانت آخر مرة توج فيها الإنتر بلقب الدوري في 2011، حيث حقق حينها ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.