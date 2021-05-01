إنتر ميلان يقتنص فوزا ثمينا من كروتوني ويقترب بقوة من تحقيق لقب الدوري الإيطالي

اقتنص إنتر ميلان فوزا ثمينا على نظيره كروتوني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الدوري الإيطالي.

ويمكن أن يحتفل إنتر ميلان، غداً الأحد، بلقب الدوري الإيطالي، حال خسارة مطارده أتالانتا ضد مضيفه ساسولو.

وسجل هدف إنتر الأول، لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقة 69.

وأضاف الهدف الثاني، المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 92.

نهاية المباراة | كروتوني 0 – 2 إنتر ميلان#إرم_سبورت pic.twitter.com/X4gama0HGQ — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2021

وبهذه النتيجة، وصل إنتر إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ويحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم اللقب رسميا.

وفي المقابل، يحتل كروتوني بهذه الخسارة المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.

وحال تتويج إنتر ميلان باللقب سيكون هو الـ19 في تاريخ النادي، والأول منذ موسم الثلاثية، في 2009-2010، والأول لأي فريق في الدوري الإيطالي بعد 9 سنوات من سيطرة يوفنتوس.

https://twitter.com/EremSports/status/1388571023877017602