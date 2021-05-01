رياضة

إنتر ميلان يقتنص فوزا ثمينا من كروتوني ويقترب بقوة من تحقيق لقب الدوري الإيطالي
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 18:03 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 19:25 GMT

إنتر ميلان يقتنص فوزا ثمينا من كروتوني ويقترب بقوة من تحقيق لقب الدوري الإيطالي

اقتنص إنتر ميلان فوزا ثمينا على نظيره كروتوني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الدوري الإيطالي. ويمكن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص إنتر ميلان فوزا ثمينا على نظيره كروتوني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الدوري الإيطالي.

ويمكن أن يحتفل إنتر ميلان، غداً الأحد، بلقب الدوري الإيطالي، حال خسارة مطارده أتالانتا ضد مضيفه ساسولو.

وسجل هدف إنتر الأول، لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقة 69.

وأضاف الهدف الثاني، المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، وصل إنتر إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ويحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم اللقب رسميا.

وفي المقابل، يحتل كروتوني بهذه الخسارة المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.

وحال تتويج إنتر ميلان باللقب سيكون هو الـ19 في تاريخ النادي، والأول منذ موسم الثلاثية، في 2009-2010، والأول لأي فريق في الدوري الإيطالي بعد 9 سنوات من سيطرة يوفنتوس.

https://twitter.com/EremSports/status/1388571023877017602

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