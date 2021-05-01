الصحف الرياضية: الدوري الإسباني يشتعل.. علاج كومان.. وسواريز يذهب للإنقاذ

شكل الصراع على لقب الدوري الإسباني ولقاءات السبت لريال مدريد أمام أوساسونا وإلتشي ضد أتلتيكو مدريد وإيقاف رونالد كومان مدرب برشلونة لقاءين، واقتراب إنتر ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي من بوابة مواجهة كروتوني العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتجديد برشلونة لعقد مدافعه أوسكار مينغويزا ومصير باولو ديبالا في يوفنتوس ولقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وفيديو امتحان لويس سواريز في اللغة الإيطالية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على بداية المرحلة الحاسمة من صراع لقب الدوري الإسباني وتحدثت عن لقاءي ريال مدريد مع أوساسونا، وإلتشي ضد أتلتيكو مدريد وكتبت: ”بداية نهائي الأربعة الكبار“.

كما تحدثت عن لقاء الأحد ضمن الصراع الرباعي حيث يلعب فالنسيا ضد برشلونة، ويوم الاثنين يلعب إشبيلية مع أتلتيك بلباو وكتبت: ”برشلونة وإشبيلية يشاهدان لقاءات المنافسين عبر التلفزيون“.

الصحيفة اهتمت بالإسباني رافائيل نادال، وهزيمة برشلونة أمام زينيت الروسي في اللقاء الرابع لربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإسباني من خلال لقاءات الأندية الأربعة المنافسة على اللقب وكتبت: ”الدوري الإسباني يشتعل“.

وكتبت عن لقاء ريال مدريد ضد أوساسونا: ”زيدان يرى خيارات واضحة للقتال من أجل اللقب الذي اعتبره خاسرا“.

وعن لقاء إلتشي مع أتلتيكو مدريد كتبت: ”سيميوني سيلعب بكل عناصره الأساسية للحفاظ على الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بخسارة برشلونة لقاءه الرابع في ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة أمام زينيت الروسي والحسم في اللقاء الخامس ببرشلونة.

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”لجنة المسابقات توقف رونالد كومان لقاءين“ و“مينغويزا يجدد عقده حتى 2023″.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الهزيمة أمام غرناطة وفقدان فرصة صدارة الدوري الإسباني وكتبت: ”علاج كومان“.

الصحيفة تحدثت عن صراع لقب الدوري الإسباني عبر لقاءي ريال مدريد ضد أوساسونا وإلتشي أمام أتلتيكو مدريد وكتبت: ”الدوري الأحمر ساخن“.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة برشلونة أمام زينت الروسي في اللقاء الرابع من ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”صالة البالاو تحسم التأهل لدور نصف النهائي“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع مينو رايولا الوكيل الشهير وكتبت: ”مينو رايولا: ريال مدريد يمكنه تحمل التوقيع مع هالاند“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”ساعة هازارد“.

الصحيفة اهتمت بإيقاف رونالد كومان مدرب برشلونة لقاءين وكتبت: ”كومان لن يتواجد أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد“.

واهتمت بلقاء إلتشي وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”سواريز يذهب للإنقاذ“.



الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء كروتوني وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت: ”كرة المقابلة لإنتر ميلان“.

كما تحدثت عن يوفنتوس ومستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا وإمكانية التعاقد مع دوناروما وكتبت: ”ديبالا سيبقى جانلويجي دوناروما هنا“.

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء كروتوني وإنتر ميلان الذي قد يقرب فريق المدرب كونتي من لقب الدوري الإيطالي وكتبت: ”كونتي: عملي الفني“ و“لقب الدوري يحسم يوم الأحد في حال عدم فوز أتلانتا أمام ساسولو“.

كما اهتمت الصحيفة بامتحان اللغة الإيطالية للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز وكتبت: ”سواريز فيديو الامتحان المهزلة“.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب إنتر ميلان من لقاء الدوري الإيطالي حين يواجه كروتوني وكتبت: ”إنتر ميلانو: هذا يعني اللقب رقم 19“.

كما اهتمت بيوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”يوفنتوس: تشغيل كريستيانو رونالدو مرة أخرى“.