شهد مزاد أقيم، اليوم الجمعة، بيع حذاء ليونيل ميسي الذي ارتداه خلال المباراة التي حطم فيها الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد، مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 172 ألف دولار ستذهب إلى مستشفى (فال ديبرون) في برشلونة.

وأصبح ميسي الأكثر تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفًا قبلها بأيام في مرمى فالنسيا في الليغا.

⚡️ “الأغلى في التاريخ.. حذاء #ميسي يحطم الرقم القياسي في مزاد خيري”https://t.co/uvTVKQAepa — إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2021

وقالت شبكة ”ESPN“ التلفزيونية إنه بعدما حطم ميسي الرقم القياسي لبيليه بهذا الحذاء، حطم الحذاء نفسه الرقم القياسي للبيع بأعلى سعر في مزاد علني لشراء حذاء كرة قدم مستعمل.

وحطم المبلغ الذي تم به بيع حذاء ميسي الرقم القياسي الذي حققه حذاء بول بوغبا الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، وكان مقابل 37 ألف يورو.

وبعد هدفه التاريخي رقم 644، تبرع ميسي بحذائه ”أديداس“ لمتحف كتالونيا الوطني للفنون (MNAC)، والذي اتفق مع نجم برشلونة على بيعه بالمزاد العلني لصالح برنامج ”الفن والصحة“ ، وهي مبادرة ينفذها المتحف مع مستشفى جامعة فال ديبرون، والمعهد الصحي الكتالوني.

والحذاء موقّع من ميسي، وتظهر عليه أسماء أنتونيلا روكوزو (زوجة ميسي)، و“تياغو، وماتيو، وسيرو، (أطفاله الثلاثة)، مع تواريخ ميلادهم، وذلك لإضفاء الطابع الشخصي على الحذاء.