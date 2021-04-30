الصحف الرياضية: خسارة برشلونة لا تغتفر.. معجزة جديدة لريال مدريد.. وخيبة نيمار تسهل رحيله

شكلت خسارة برشلونة أمام غرناطة وفشله في انتزاع صدارة الدوري الإسباني، وفوز مانشستر يونايتد الكبير على روما وفياريال على آرسنال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإصابة داني كارفخال مدافع ريال مدريد، ومستقبل البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان، ولقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام غرناطة 2/1 في الكامب نو، وفشله في انتزاع صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”غرناطة يشعل النيران في الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز فياريال على آرسنال 2/1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”فياريال يكسب ترخيصا ليحلم“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على أنادولو التركي في اللقاء الرابع بربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”ريال مدريد ملحمي يفرض لقاء خامسا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة بالكامب نو 2/1 أمام غرناطة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دون مغفرة“.

كما تحدثت عن فوز فياريال على آرسنال 2/1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”فياريال يترك آرسنال على قيد الحياة في سيراميكا“.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: ”خيبة أمل نيمار قد تسهل رحيله“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، في ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام غرناطة 2/1 في الدوري الإسباني، وفشله في انتزاع الصدارة، وكتبت: ”لا تغتفر“.

كما تحدثت عن فوز فياريال على آرسنال 2/1 في ذهاب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”الغواصات يحصلون على إيجار للندن“.

الصحيفة اهتمت بإصابة داني كارفخال مدافع ريال مدريد، وكتبت: ”داني كارفخال يصاب مرة أخرى ويخسر الموسم“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي في ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة من أجل حسم التأهل لنصف النهائي“.

أس

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة بالكامب نو أمام غرناطة 2/1 وفشله في انتزاع صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”صدمة“.

كما تحدثت عن إصابة داني كارفخال مدافع ريال مدريد، وكتبت: ”كارفخال يقول وداعا للدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بفوز فياريال على آرسنال 2/1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”فياريال يغفر“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على أنادولو في اللقاء الرابع لربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”معجزة جديدة من ريال مدريد“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد أمام روما 6/2 وخسارة آرسنال أمام فياريال 2/1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”الأنيق كافاني يلهم الستة الكبار“، و“خسارة أمام المدرب السابق هي الفوز الأول لأوناي إيمري أمام ميكيل أرتيتا“.

كما تحدثت الصحيفة عن التحاق البرتغالي جوزيه مورينيو بطاقمها كخبير، وكتبت: ”لدينا جوزيه مورينيو“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد الكبير على روما 6/2، وهزيمة آرسنال أمام فياريال 2/1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”كفاني بطل الذهاب“.

كما تحدثت عن تصريحات كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي حول إمكانية بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”دي بروين: لا يمكننا التفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت برغبة أستون فيلا في التعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إمكانية عودة الجماهير للملاعب الرياضية في فرنسا، وكتبت: ”نداء للهواء“.

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك مارسيليا وستراسبورغ في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا نحو تأهل أوروبي مقنع“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على روما 6/2 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”بتوقيع كافاني وبوغبا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية عودة ماسيميليانو أليغري لتدريب يوفنتوس الموسم القادم، وكتبت: ”نحن نتجه نحو ثورة، يوفنتوس يغير كل شيء“.

كما اهتمت بهزيمة روما الكبيرة أمام مانشستر يونايتد 6/2 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”روما أنت على الأرض“.