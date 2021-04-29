الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يسحق روما 6/2 وفياريال يفوز على آرسنال 2/1

أحرز النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني ثلاثة أهداف (هاتريك)، وساهم في تسجيل هدفين آخرين، ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لاكتساح ضيفه روما الإيطالي 6 – 2 يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

افتتح كافاني التسجيل ليونايتد مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض روما ويحرز هدفين حملا توقيع لورينزو بيليغريني وإدين دزيكو في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء و34 على الترتيب.

وعاد كافاني لهز الشباك مرة أحرى، مسجلا الهدفين الثاني والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 48 و64، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تسبب فيها المهاجم الأوروغواياني.

برونو فيرناندز يواصل التألق ويسجل هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك روما🔥#مانشستر_يونايتد_روما pic.twitter.com/DWf8pKIPlC — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

وأضاف الفرنسي بول بوغبا الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، قبل أن يختتم ماسون جرينوود مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86 من صناعة بوغبا.

بتلك النتيجة، بات مانشستر يونايتد على مشارف الصعود للمباراة النهائية، حيث يكفيه الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب، التي ستقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما يوم الخميس القادم.

في المقابل، أصبح يتعين على روما الفوز 4 – صفر على الأقل من أجل الصعود إذا أراد مواصلة مغامرته في البطولة.

آرسنال يسقط أمام فياريال

تغلب فياريال الإسباني على ضيفه آرسنال الإنجليزي 2 – 1، يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فياريال في الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريغيروس، قبل أن يضيف راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 73 سجل آرسنال هدفه الوحيد من ضربة جزاء نفذها الإيفواري نيكولاس بيبي بنجاح.

وأصبح فياريال بقيادة يوناي إيمري المدير الفني السابق لآرسنال وإشبيلية، قريبا من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال تكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل، في حين سيكون على آرسنال الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادس من مايو المقبل في ملعب ”الإمارات“ بالعاصمة الإنجليزية لندن.