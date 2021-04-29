رسميا.. السماح بحضور 20% من سعة ملعب نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا

وافقت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، على حضور 20% من السعة الاستيعابية لملعب نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتلانتا يوم 19 مايو المقبل على استاد مابي (تشيتا ديل تريكولوري) في نهائي كأس إيطاليا.

وبحسب صحيفة ”فوتبول إيطاليا“ فإن استاد مابي يتسع لـ4700 مشجع.

وبحسب أندريا كوستا، وكيل وزارة الصحة الإيطالية فإنه سيتم السماح للجمهور بالحضور بنسبة 20% من سعة الملعب، وستتواجد الجماهير في نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ منع تواجد الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

وأوضحت أن وزارة الصحة الإيطالية وافق على حضور 20% من السعة الاستيعابية بشرط الالتزام الكامل بمعايير مكافحة فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن حكومة بلاده ستسمح بحضور الجماهير مباريات في بطولة أمم أوروبا على الملعب الأولمبي في روما بنسبة 25% على الأقل من سعة الاستاد“.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي المباراة الافتتاحية لأمم أوروبا بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو و3 مواجهات أخرى.

ويسعى يوفنتوس للتتويج بلقب كأس إيطاليا للمرة الـ14، في حين يسعى أتلانتا لثاني تتويج له في البطولة، حيث سبق أن نال اللقب موسم 1962/1963.