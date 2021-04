التلفزيون الإسباني: ميسي أبلغ برشلونة أنه يريد البقاء

قال التلفزيون الإسباني: إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة أنه يريد البقاء في كامب نو.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، علما أن النجم الأرجنتيني طلب الرحيل في الصيف الماضي.

وبحسب الصحفي روجر تورييو، الذي يعمل في القناة الثانية بالتلفزيون الإسباني فإن ميسي، الذي سيكمل 34 عاما في يونيو المقبل، أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء مع الفريق.

وأشار الصحفي إلى أن ميسي قد يوقع عقدا يحصل بموجبه على نصف الأجر الذي يتقاضاه حاليا، لكن العقد سيكون طويلا للغاية.

Spanish national television saying Lionel Messi has told Barcelona he wants to stay. Yesterday Catalan network TV3 said the same, adding he is considering signing a contract on half the pay he is on now but it will be extra long, meaning he will end up earning the same.

