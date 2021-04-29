خطة باريس سان جيرمان للجمع بين ميسي ورونالدو ونيمار

سرب باريس سان جيرمان بالفعل أنه أعد عرضا ”ضخما“ لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بمشروعه ويسعى لإكمال المشروع بشراء نجم آخر هو كريستيانو رونالدو لضمهما إلى نيمار.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، قرر النجم البرتغالي أنه لن يستمر في يوفنتوس ووجهته المقبلة تنحصر بين العودة إلى مانشستر يونايتد أو التوقيع لباريس سان جيرمان.

وقالت محطة ”كواترو“ الإسبانية، إن هذه الأنباء وصلت إلى ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي الذي بدأ في تحريك بوصلته نحو كريستيانو.

كاثرين مايورغا تطالب كريستيانو رونالدو بـ56 مليون جنيه استرليني بعد اتهامها له بالاغتصاب https://t.co/TvXS49heIF pic.twitter.com/29TZaYfBUB — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

ويأتي هذا التحرك بعدما أدرك رونالدو أنه لا خيار أمامه للعودة إلى ريال مدريد كما كانت أمنيته الأساسية. ولذلك فطريق باريس هو الأنسب له نظرا لوجود مشروع رياضي ومكانة عالمية، وفقا للصحافة الفرنسية.

ويريد النادي الفرنسي فريقا لا يفشل في دوري أبطال أوروبا ويضم تشكيلة مثالية تتناغم مع استضافة قطر كأس العالم 2022 وهو حدث يلعب فيه الخلفي دورا كبيرا، حيث استعد بأموال طائلة لتحطيم أسعار اللاعبين الصيف المقبل.

ولم يتم طرح عرض رونالدو بعد، لكن عرض ميسي موجود بالفعل، حيث عرض سان جيرمان عليه عقدا لمدة عامين مع عام ثالث اختياري براتب ضخم، بالإضافة إلى ذلك، وعد نيمار بلم شمله مع صديقه ميسي في وجود ثلاثي هجومي ناري.

ولن يوافق باريس سان جيرمان على إعادة نيمار إلى برشلونة نظرا للعلاقة المتوترة بين الناديين، فضلا عن عدم رضا قطر عن كتالونيا في ظل هجوم وسائل إعلام الإقليم على الدولة التي ستنظم كأس العالم العام المقبل.

تقييم لاعبي مانشستر سيتي وسان جيرمان بالدرجات: رياض محرز8 ومبابي4 https://t.co/dQUGowaUdN pic.twitter.com/FNsipOl4us — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

مبابي يقترب من الرحيل

ويدرك الخليفي أن المهاجم الشاب كيليان مبابي سيستمر في رفض تجديد عقده بغض النظر عن محاولات النادي الجادة في ذلك، إذ إن المهاجم الفرنسي رفض بالفعل أربعة عروض لتمديد علاقته مع باريس سان جيرمان وذلك لرغبته في اللعب لريال مدريد.

وينوي باريس سان جيرمان فتح باب الرحيل أمام مبابي هذا الصيف، مدركا أن المهاجم قادر على تحمل الضغط حتى يونيو/حزيران 2022 للمغادرة مجانا، وعند بيع مبابي لريال مدريد سيتم بهذا المبلغ التعاقد مع رونالدو.

أما عملية ميسي فتسير بطريقة أخرى، وقد أعد النادي بالفعل الجزء المالي بعيدا عن صفقة بيع مبابي، أي أن النادي لن ينتظر بيع مهاجمه الشاب لتمويل صفقة ميسي.