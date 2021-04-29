الصحف الرياضية: دوري أبطال أوروبا ثقيل على باريس سان جيرمان.. وغوارديولا يلغي نيمار ومبابي

شكل فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاءا ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات النجم هاري كين لاعب توتنهام والذي عبر عن رغبته في الفوز بالألقاب الكبرى ولقاء برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني وبطولة مدريد للتنس ولقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة ولقاء خوان لابورتا بوالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومستقبل كليان مبابي في باريس سان جيرمان والمرشحين لتدريب يوفنتوس الموسم المقبل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان بملعبه أمام مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ دوري أبطال أوروبا ثقيل على باريس سان جيرمان ”.

كما تحدثت عن لقاء فياريال ومانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ فياريال أمام فرصة تاريخية ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني وكتبت :“ برشلونة من أجل الصدارة ”.

الصحيفة اهتمت -أيضا- ببطولة مدريد للتنس ولقاء ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة بين ريال مدريد وأنادولو التركي.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني وكتبت:“ من أجل الصدارة“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مانشستر سيتي على بعد خطوة من النهائي الكبير ”.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على زينيت الروسي في لقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وإقالة خوان لابورتا لأوسكار غراو المدير التنفيذي لبرشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني وكتبت:“ الصدارة الآن ”.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي في باريس على باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مانشستر سيتي يهزم باريس سان جيرمان ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء خوان لابورتا مع والد ليونيل ميسي وكتبت:“ قمة من أجل مستقبل ليو“.

كما اهتمت بلقاء فياريال ومانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ فياريال ينطلق من أجل النهائي “ و أيضا بفوز برشلونة على زينت الروسي في لقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ غوارديولا يلغي نيمار ومبابي ”.

كما تحدثت عن وضعية كليان مبابي في ظل عرض باريس سان جيرمان لميسي وكتبت :“ ميسي يقرب مبابي ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني وكتبت :“ برشلونة من أجل الصدارة ”.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بلقاء فياريال ومانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ حساب معلق ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي خارج ملعبه على باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ بيب نصف إله ”.

كما اهتمت بتصريحات هاري كين نجم توتنهام وكتبت:“ هاري كين: أنا لا أريد فقط كسر أرقام قياسية في الأهداف، أرغب في الألقاب الجماعية ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ هدف ريال محرز الرائع يبقي على حلم ثلاثية مانشستر سيتي ”.

كما اهتمت بتصريحات هاري كين نجم توتنهام وكتبت:“ الوداع هاري كين: أرغب في الألقاب الكبرى ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان بملعبه أمام مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ إلى الجدار ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المرشحين لتدريب يوفنتوس الموسم القادم خلفا لأندريا بيرلو وكتبت:“ اختيارات يوفنتوس: 50 في المائة أليغري و30 في المائة زين الدين زيدان و20 في المائة غاتوزو ”.

كما تحدثت عن لقاء روما وآرسنال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ هيا روما ”.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وبقاء بيولي مدربا لميلان.