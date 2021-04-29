تشيلسي يرصد 90 مليون جنيه إسترليني لاستعادة لوكاكو

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعى لإعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الصيف المقبل، ومستعد لدفع مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني لإقناع الفريق الإيطالي بالتخلي عنه.

وأكدت الصحيفة أن الألماني توماس توخيل يبحث عن مهاجم هداف لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل في ظل عدم اقتناعه بمواطنه تيمو فيرنر والذي تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة الفرص التي ضيعها وآخرها أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أن المهاجم الشاب تامي أبراهام لا يقنع المدرب الألماني واللاعب مرتبط بالرحيل نحو ويستهام يونايتد الصيف المقبل.

ومع صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند لوجود أندية منافسة قوية أبرزها مانشستر سيتي، يعتبر توماس توخيل أن المهاجم البلجيكي في المتناول وخيار جيد لكونه يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لعب لأندية تشيلسي وويست بروميتش ألبيون وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

زوجة تياغو سيلفا تهاجم زميله في تشيلسي فيرنر لإهداره فرصا سهلة أمام ريال مدريد https://t.co/W1pl7Euz0j pic.twitter.com/pRxyvUFHVp — إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

وتعاقد تشيلسي مع روميلو لوكاكو صيف 2011 قادما من أندرلخت البلجيكي لكنه لم يشارك سوى في 15 لقاء في كل المسابقات ولم يسجل أهدافا وهو ما دفع الفريق إلى إعارته لويست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون الذي انتقل إليه رسميا صيف 2013 قبل أن يرحل لمانشستر يونايتد صيف 2017.

وانتقل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان صيف 2019 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني وسجل للفريق 61 هدفا في 91 لقاء.