كاثرين مايورغا تطالب كريستيانو رونالدو بـ56 مليون جنيه استرليني بعد اتهامها له بالاغتصاب

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، استنادا لوثائق قضائية صدرت مؤخرا، أن عارضة الأزياء كاثرين مايورغا، التي اتهمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009، تطالب بمبلغ مالي يصل إلى 56 مليون جنيه استرليني كتعويض عن الألم والمعاناة اللذين تعرضت لهما من طرف النجم البرتغالي.

واتهمت كاثرين مايورغا البالغة من العمر 37 سنة قبل 3 سنوات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس صيف سنة 2009 حين كان عمره 25 سنة، وهو نفس الصيف الذي انتقل فيه لريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن عارضة الأزياء الأمريكية تطالب بمبلغ 18 مليون جنيه استرليني للألم والمعاناة اللذين تعرضت لهما و18 مليون جنيه استرليني للألم والمعاناة المستقبليين و18 مليون جنيه استرليني تعويضات عن الضرر.

كما تطالب بنفقات تبلغ 1،4 مليون جنيه استرليني ونفقات قضائية تبلغ 1،1 مليون جنيه استرليني، وهو ما يرفع المبلغ الإجمالي إلى 56،5 مليون جنيه استرليني.

ونفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كل الاتهامات مؤكدا براءته، كما أن كاثرين مايورغا قبلت تسوية ودية سنة 2010 وحصلت على مبلغ 270 ألف جنيه استرليني.

لكن كاثرين مايورغا عادت لرفع قضية ضد النجم البرتغالي في 2018 وخرجت في وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام كريستيانو رونالدو باغتصابها مدعية أنها وقعت على تسوية ودية تحت الإكراه.