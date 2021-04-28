تفاصيل اجتماع لابورتا مع والد ميسي‎: تجديد التعاقد لموسمين والرحيل إلى أمريكا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحديث الثاني حول تجديد تعاقد قائد الفريق.

ووفقًا لقناة (TV3)، فإن اللقاء الأول بين رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا ووالد لاعب كرة القدم الأرجنتيني انتهى بـ“مشاعر طيبة“.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، الصيف المقبل، ولم يكشف النجم الأرجنتيني عن موقفه من الاستمرار مع البلوغرانا حتى الآن.

وتناول رئيس لابورتا، ووالد ميسي الغداء، الأسبوع الماضي، وتحدثا عن مستقبل قائد برشلونة، حيث أظهر الاجتماع النوايا الحسنة الموجودة الآن على الجانبين لاستمرار اللاعب في برشلونة.

وأشارت القناة إلى أن لابورتا قدم عرضًا مبدئيًا لخورخي مفاده أن ميسي سيلعب موسمين آخرين في الكامب نو بهدف الوصول إلى 2022 بكامل قوته في مونديال قطر، وهي الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه القديم في الفوز بالمونديال مع منتخب الأرجنتين.

ولم يقدم لابورتا أي وعود مالية، إلا أنه استمع إلى خورخي، ووافق على رغبة ميسي في اللعب وبعدها يُريد بنادي ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، وفي نفس الوقت يعمل سفيرًا للنادي الكتالوني.

وبعد نهاية التجربة الأمريكية، سيعود للنادي وسيتواجد ضمن إدارة برشلونة، وفق الاتفاق بين لابورتا وخورخي ميسي.

واختتمت:“ميسي وافق على تقليص راتبه بنسبة 50٪ بداية من الموسم المقبل حتى نهاية عقده“.

يذكر أن الصحفي البرازيلي الشهير ”مارسيلو بيشلر“ قد كشف عن تطورات جديدة بشأن عرض باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ووفقًا لما ذكره مارسيلو بيشلر، الصحفي بقناة ”TNT Sports Brazil“، فإن سان جيرمان قدم عرضًا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وكان ”بيشلر“ هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني، والوجهة الأقرب له برفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

ويقترب برشلونة من الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، حال انتصاره على غرناطة، يوم الخميس المقبل، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد.