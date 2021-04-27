فوتبول إيطاليا: يوفنتوس سيقيل آندريا بيرلو حال الخسارة أمام أودينيزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن نوايا إدارة يوفنتوس، تجاه مدرب الفريق، آندريا بيرلو.

ويواجه يوفنتوس شبح عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تراجعه للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، عقب تعادله 1/1 مع فيورنتينا، وفوز نابولي 2/0 على تورينو.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن إدارة يوفنتوس قررت إقالة بيرلو من منصبه إذا خسر الفريق أمام أودينيزي، الأحد المقبل، في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيقرر تعيين إيغور تيودور، مساعد بيرلو، لقيادة الفريق في المباريات المتبقية، حال تم إقالة بيرلو عقب مباراة أودينيزي.

ويتعرض بيرلو لضغوط شديدة، بعدما ودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وبات هدف الفريق التأهل لدور الأبطال الموسم المقبل، علما أنه سيلاقي أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا.

وخسر يوفنتوس 5 مرات في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، وتعادل في 9، وتتبقى 5 مباريات أمام أودينيزي وميلان وساسولو وإنتر ميلان وبولونيا.

وتولى بيرلو، البالغ من العمر 41 عاما، تدريب يوفنتوس الصيف الماضي، وقاد الفريق في 46 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 29 فوزا، وتعادل في 10 وخسر 7.