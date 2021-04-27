خياران أمام رونالدو في حال فشل يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيختار بين الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان إذا فشل يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب توتوسبورت فإنه في حال فشل يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا فإن أجر رونالدو البالغ ما يوازي 27 مليون جنيه إسترليني في العام سيكون أكثر من اللازم بالنسبة لعملاق إيطاليا.

وبحسب توتوسبورت، ليس لدى كريستيانو رونالدو أي خطط للبقاء في يوفنتوس إذا فشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يجعل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد وجهته المحتملة.

وأكدت توتوسبورت أن بطل فرنسا، إلى جانب العودة إلى أولد ترافورد معقل يونايتد، هما خياران للاعب البالغ من العمر 36 عاما إذا اختار إنهاء مشواره مع يوفنتوس.

وأدى التعادل مع فيورنتينا إلى جعل آمال يوفنتوس في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإيطالي – وهي المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل – موضع شك.

وتعاقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2022، لكن يُعتقد على نطاق واسع أن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا سيجعل بقاءه صعبا، خاصة من الناحية المالية.

وتبلغ قيمة عقد رونالدو مع يوفنتوس حوالي 27 مليون جنيه إسترليني، ولن توفر جوائز بطولة مثل الدوري الأوروبي الأموال اللازمة لذلك.

وفاز رونالدو بدوري أبطال أوروبا خمس مرات (أربعا مع ريال مدريد ومرة ​​مع مانشستر يونايتد).

وبوجود رونالدو خرج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية أمام أندية أياكس وليون وبورتو.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بعدد نقاط متساو مع نابولي صاحب المركز الثالث وكذلك ميلان الخامس، بينما يتقدم أتالانتا بفارق نقطتين في المركز الثاني، في الوقت الذي يغرد فيه إنتر منفردا في الصدارة.

ولا يزال يتعين على رونالدو ورفاقه أن يلعبوا مع أودينيزي وميلان وساسولو وإنتر ميلان وبولونيا ليختتموا الموسم بالدوري الإيطالي، وهي مواجهات تتضمن خصوما صعابا.

ونفى نادي يوفنتوس أكثر من مرة إمكانية رحيل رونالدو.