الصحف الرياضية: ريال مدريد ضد تشيلسي "دون بارود".. وبرشلونة المرشح الأبرز للدوري الإسباني

شكلت مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي من جهة، وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من جهة أخرى، وخوف الفريق الملكي من انتقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر التحكيم بسبب دوري السوبر الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بفريق آرسنال واتحاد بعض أساطيره مع شركة عملاقة لشرائه ورفض ملاك النادي واقتراب برشلونة من التعاقد مع إيريك غارسيا ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية ولقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء تشيلسي وريال مدريد والجدل القائم حول إمكانية الانتقام من الفريق الإسباني عبر التحكيم وكتبت :“ اللعب النظيف.. تشيفرين ”.

كما عادت لتاريخ لقاءات الكلاسيكو وكتبت :“ ليلة تشافي وميسي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة واللقاء المصيري لريال مدريد أمام أنادولو التركي وكتبت :“ الفوز أو الوداع ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع حول لقب الدوري الإسباني وأعطت 87 في المائة من الترشيحات لبرشلونة وكتبت :“ المرشح الأبرز ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ضد تشيلسي برفقة الشكوك والخوف من التحكيم ”.

كما تحدثت عن اقتراب إيريك غارسيا من برشلونة وكتبت :“ إيريك غارسيا على بعد خطوة من التوقيع ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تألق الفرنسي أنطوان غريزمان في اللقاءات الأخيرة لبرشلونة وخصوصا أمام فياريال وكتبت :“ نرفع القبعة غريزمان ”.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ريال مدريد سيلعب دون بارود ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة بين ريال مدريد وأنادولو التركي.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ عظم في طريق إسطنبول“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وأنادولو التركي في ربع نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بعيد عن الملك توخيل ”.

الصحيفة تحدثت عن آرسنال وعدم رغبة مالكه في بيعه وكتبت :“ آرسنال ليس للبيع ”.

كما اهتمت بتصريحات مدرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وكتبت :“ بوكيتينو : علينا الفوز على أفضل مدرب على الأرض“.

الصحيفة اهتمت أيضا بفوز ليستر سيتي على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فريق آرسنال واتحاد بعض أساطير الفريق مع عملاق الموسيقى لشرائه من ملاكه الحاليين وكتبت :“ تيري هنري وباتريك فييرا ودينيس بيركامب يشاركون في عرض كبير بقيمة 2،5 مليار جنيه استرليني برفقة عملاق الموسيقى سبوتيفي لشراء آرسنال ”.

كما اهتمت بلقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي وكتبت :“ توخيل : قدم لنا دعما قويا “ و “ بوكيتينو جاهز للصراع مجددا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عن مواجهة غوارديولا وبوكيتينو :“ أستاذان ومواجهة ”.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بنزيما يهاجم جدار تشيلسي ”.

الصحيفة اهتمت بمشكلة النقل التلفزيوني للدوري الفرنسي وكتبت :“ كنال بلس لا تريد سوى لقاءات القمة ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام لاتسيو وفوز نابولي على تورينو في صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ميلان ويوفنتوس الآن في مأزق ”.

كما اهتمت بتأكيد جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تهديده لأندية دوري السوبر الأوروبي وكتبت :“ جرافينا ضد السوبر الأوروبي، مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو لا مشاركة في الدوري الإيطالي“.