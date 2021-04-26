عقوبتها الإيقاف وغرامة ضخمة.. فتح تحقيق في صلة إبراهيموفيتش بشركة مراهنات

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الاثنين، إنه قام بتعيين مفتش نزاهة وانضباط للتحقيق في ”مصلحة مالية مزعومة في شركة مراهنات“ مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية، في وقت لاحق من الشهر الحالي، أن إبراهيموفيتش البالغ عمره 39 عاما شريك في شركة بتهارد التي تعمل معه منذ 2018.

وتحظر لوائح النزاهة بالاتحاد الدولي (الفيفا) على اللاعبين أن تكون لهم مصالح في كيانات أو شركات ”تروج أو تتوسط أو تنظم أو تجري المراهنات أو القمار أو اليانصيب أو ما شابه، أو المعاملات المماثلة المرتبطة بمباريات وبطولات كرة القدم“.

واعتزل إبراهيموفيتش دوليا بعد بطولة أوروبا 2016، لكنه عاد إلى المنتخب السويدي خلال تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وإذا ثبت اتهام إبراهيموفيتش سيكون على مهاجم ميلان دفع غرامة 100 ألف فرنك سويسري (109373 دولارا)، مع إمكانية إيقافه عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم حتى ثلاث سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، مدد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان لمدة موسم واحد، وهو ما يعني استمراره مع النادي الإيطالي بعد الاحتفال بعيد ميلاده 40.