نجل بيرلو يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تراجع يوفنتوس

رد نيكولو نجل أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، على التهديدات بالقتل، التي تلقاها بسبب سوء حالة يوفنتوس، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج يوفنتوس حامل اللقب من سباق الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وقد لا ينجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذْ يحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة، عن إنتر ميلان المتصدر، قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إنه وسط شائعات حول مستقبل بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، استهدف بعض مشجعي النادي ابنه المراهق.

ونشر نيكولو البالغ عمره 17 عامًا، على حسابه إنستغرام، بيانًا ضد التهديدات، قال فيه: ”أنا لست شخصًا يدير، ولا أحب فعل ذلك. لكل شخص الحق في أن يكون قادرًا على قول ما يريد، وأنا أول من يفعل ذلك، ولا أريد -أبدًا- أن ينتزع شخص ما حريتي في التعبير.

https://www.instagram.com/p/COIFKKIpPFa/

”علمني والداي أن تكون لديّ أفكار، وقبل كل شيء الاستماع إلى أفكار الآخرين. لكنني أعتقد أن هناك حدًا لكل شيء، وقد تم تجاوز هذا الحد لبعض الوقت. عمري 17 عامًا، وفي كل يوم أتلقى رسائل من هذا النوع (هنا أريكم آخر رسالة تلقيتها منذ فترة قصيرة)“.

وأظهرت صورة لرسالة مباشرة من أحد الأشخاص، جاء فيها: ”يجب أن تموت مع والدك“.

وأضاف نيكولو: ”ليس لأنني أقوم بشيء مميز، ولكن -فقط- لأنني ابن مدرب. هذا سيكون خطئي، وهذا هو سبب تلقيي رسائل تتمنى لي الموت، وإهانات مختلفة كل يوم. أود أن أطلب منكم أن تضعوا أنفسكم مكاني لثانية واحدة، وأن تسألوا أنفسكم كيف ستشعرون؟“.

نيكولو، هو الابن الأكبر للمدير الفني ليوفنتوس، الذي له أخت من الصديقة السابقة لوالده، ديبورا روفرس، وتوأم صغير من صديقة والده الحالية، فالنتينا بالديني.

وانضم الشاب إلى أكاديمية النادي، عندما كان عمره 15 عامًا، وتم ربطه لاحقًا، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ووسط ارتفاع مستويات الكراهية عبر الإنترنت، التي تنتشر ضد نجوم الرياضة على وسائل التواصل الاجتماعي، نسّق رؤساء كرة القدم الإنجليزية، مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي، مع مباريات الأسبوع المقبل.