اتحاد الكرة الإيطالي: أندية "دوري السوبر الأوروبي" لن تشارك محليا

قال جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين إن الأندية التي تشارك في بطولات خارج إشراف الاتحادين الأوروبي (اليويفا) والدولي (الفيفا) لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات الوطنية للعبة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافينا قوله: ”أي طرف يفكر في الانضمام لبطولة لا تخضع لإشراف اليويفا والفيفا والاتحاد الإيطالي ستفقد عضويتها“.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية هذه التصريحات قائلا إن الأندية التي تنضم لبطولات خارج مظلة الاتحادات الرسمية، مثل دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من الإعلان عنه، لن يسمح لها بالمنافسة في البطولات المحلية في إيطاليا.

ولم يعلن ناديا ميلان ويوفنتوس الإيطاليان الانسحاب بعد من دوري السوبر الأوروبي.

وقال فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي إن البطولة لم تلغ لكنها مجمدة حاليا، مشددا على أن الأندية الـ12 المؤسسة للبطولة لم تنسحب رسميا.