يوفنتوس يحدد شرط إقالة آندريا بيرلو

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس موقف إدارة البيانكونيري من إقالة المدرب آندريا بيرلو من تدريب الفريق، بعد التعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وسجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدفًا في الدقيقة 46 ليتعادل يوفنتوس 1/1 مع فيورنتينا، وبات يوفنتوس متأخرًا بـ13 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، مع تبقي 5 جولات على نهاية الكالشيو.

وبعد التعادل مع فيورنتينا قال باراتيتشي لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“:“بالتأكيد أندريا بيرلو سيكون مدربنا، الموسم المقبل، إذا تأهلنا لدوري أبطال أوروبا“.

وأضاف:“نحن لا نفكر حتى في خيار عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، ونركز فقط على ما نقوم به لتحقيق أهدافنا“.

من جهته قال بيرلو لشبكة ”سكاي سبورت ايطاليا“:“الشوط الأول كان مروعًا، وكان يجب أن نبدأ بطريقة مختلفة، لأن هذه كانت مباراة أساسية في السباق على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لعبا بشكل بطيء للغاية“.

وأضاف:“الشوط الثاني كان أفضل قليلًا، لكنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، وجربنا شيئًا واحدًا، وانتهى بنا الأمر بفعل شيء مختلف تمامًا، وسارت الأمور بشكل أفضل“.

وخلال 33 مباراة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي حقق الفريق 19 فوزًا، وتعادل 9 مرات، وخسر 5 مرات، علمًا بأنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتلانتا، يوم 19 مايو المقبل، في نهائي كأس إيطاليا.