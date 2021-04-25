ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته بالفوز على فيرونا ويوفنتوس يتعادل أمام فيورنتينا

عزز إنتر ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على هيلاس فيرونا 1 – صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وحسم إنتر ميلان مباراته أمام هيلاس فيرونا بهدف وحيد سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 76.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام يوفنتوس وميلان الذي يمكنه الانفراد مجددا بالمركز الثاني عبر مباراته المقررة أمام لاتسيو، غدا الإثنين.

#انتر_ميلان يفوز على #فيرونا بهدف نظيف .. ويرفع رصيده إلى 79 نقطة ويطير بصدارة ترتيب #الدوري_الإيطالي بفارق 13 نقة عن #ميلان أقرب منافسيه #إنتر_فيرونا pic.twitter.com/93lAy4ndfW — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وقفز يوفنتوس إلى المركز الثاني إثر تعادله 1 – 1 مع فيورنتينا الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، ثم تعادل يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 46.