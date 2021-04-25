رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته بالفوز على فيرونا ويوفنتوس يتعادل أمام فيورنتينا
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 15:28 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 17:05 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته بالفوز على فيرونا ويوفنتوس يتعادل أمام فيورنتينا

عزز إنتر ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على هيلاس فيرونا 1 - صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة. وحسم إنتر

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

عزز إنتر ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على هيلاس فيرونا 1 – صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وحسم إنتر ميلان مباراته أمام هيلاس فيرونا بهدف وحيد سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 76.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام يوفنتوس وميلان الذي يمكنه الانفراد مجددا بالمركز الثاني عبر مباراته المقررة أمام لاتسيو، غدا الإثنين.

 

وقفز يوفنتوس إلى المركز الثاني إثر تعادله 1 – 1 مع فيورنتينا الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، ثم تعادل يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 46.

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