فلورنتينو بيريز: لا يمكن الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي والمشروع سيمضي

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إنه لا يمكن للفرق 12 التي شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي الانسحاب من البطولة لأن عقد البطولة ملزم، كما وعد بعودة المسابقة في وقت لاحق.

ويعد بيريز أحد الشخصيات المحورية في إطلاق دوري السوبر الأوروبي وقد تم تعيينه رئيسا للمسابقة.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ”أس“ الإسبانية: ”لا داعي لشرح معنى العقد الملزم لكن لا يحق لهذه الأندية الانسحاب“.

وأضاف رئيس ريال مدريد أن ”بعض الأندية وبسبب الضغوط أعلنت انسحابها، لكن هذا المشروع أو مشروع آخر مشابه جدا سيمضي قدما وكلي أمل أن يحدث هذا قريبا جدا“.

وكان بنك جي.بي مورغان، الذي قدم 3.5 مليار يورو لتمويل دوري السوبر الأوروبي قد عبر عن أسفه لدعم الأندية التي أعلنت إطلاق الدوري، وقال ممثل للبنك: ”بالتأكيد أخطأنا في الحكم على رد الفعل على الخطة“.

لكن بيريز أكد أن البنك مستمر في دعم الخطة، وقال: ”ليس صحيحا أن البنك انسحب؛ بل تراجع لبعض الوقت للتفكير مثل الأندية الـ12، إذا تعين علينا إجراء تغييرات فسنفعل لكن دوري السوبر هو أفضل مشروع توصلنا إليه“.

وتابع أن ”الشراكة لا تزال مستمرة وكذلك الأعضاء في دوري السوبر، ما حدث هو الابتعاد لبضعة أسابيع للتفكير في ضوء الغضب الذي صدر عن بعض الناس الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم“.

⚠ "La SITUACIÓN del FÚTBOL es MALA" ⚠ 👀"Hay que RENTABILIZAR ingresos haciendo PARTIDOS MÁS COMPETITIVOS" 🗣 FLORENTINO PÉREZ, sobre la SUPERLIGA, en EXCLUSIVA. #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/EX5ppbGfKN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

كما أكد بيريز الحاجة لبطولة جديدة لمساعدة الأندية على تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وقال إن الأندية المؤسسة بلغت خسائرها الإجمالية في العام الماضي 650 مليون يورو ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 2.5 مليار يورو.

وأشار بيريز إلى أنه غير مقتنع بخطة إصلاح دوري أبطال أوروبا التي ستبدأ عام 2024 وقال: ”دوري السوبر الأوروبي هو أفضل مشروع ممكن لمساعدة كرة القدم على الخروج من الأزمة، كرة القدم تضررت بصورة خطيرة وعلينا التأقلم مع هذه الحقبة التي نمر بها.

وأكد: ”أعتقد أن إصلاح دوري أبطال أوروبا ليس الحل الأفضل، لا يمكننا الانتظار حتى 2024“.