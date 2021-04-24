موندو ديبورتيفو: ليونيل ميسي ينتظر عرضا من برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ينتظر عرضا من إدارة خوان لابورتا بشأن تجديد العقد بين الطرفين.

وينتهي عقد ميسي، الذي يتم 34 عاما في يونيو المقبل، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن عقد جديد.

وطلب ميسي الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو طلبت الحصول على قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ميسي ينتظر عرض برشلونة لتجديد العقد بين الطرفين، رغم أن نية ميسي عدم اتخاذ قرار قبل نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يريد أن يضع كامل تركيزه على قيادة برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا قبل أيام.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن ما يهم ميسي هو مشروع الفريق، ومدى قدرة الإدارة الجديدة على إبرام صفقات قوية لقيادة البلوغرانا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه برشلونة آخر مرة موسم 2014/2015.

وختمت الصحيفة بأن لابورتا ينوي التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند، لإقناع ميسي بتجديد عقده مع برشلونة، لكنها أكدت أن الصفقة ستكون صعبة، حال سعي كبار الأندية الإنجليزية للتعاقد مع هالاند.

يشار إلى أن ميسي سجل 33 هدفا وصنع 14 في 41 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بتسجيله 25 هدفا.