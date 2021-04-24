رياضة

تقرير: يوفنتوس ينوي التعاقد مع دوناروما مجانا الصيف المقبل
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 10:09 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 10:40 GMT

تقرير: يوفنتوس ينوي التعاقد مع دوناروما مجانا الصيف المقبل

دوناروما شارك في 245 مباراة مع ميلان، تلقى فيها 262 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 83 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، بأن يوفنتوس ينوي التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد؛ ما يعني إمكانية رحيل الحارس الشاب في صفقة مجانية.

وقبل أيام، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن دوناروما ووكيله مينو رايولا، يطلبان الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو؛ للموافقة على تجديد العقد مع ميلان.

وذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“، أن يوفنتوس ينوي التعاقد مع دوناروما في صفقة مجانية الصيف المقبل، بانتهاء عقده مع ميلان.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس على استعداد لدفع راتب سنوي لدوناروما يبلغ 10 ملايين يورو؛ لإقناعه بعدم التجديد لميلان أو التفاوض مع أي أندية أخرى.

ويتردد أن دوناروما، البالغ من العمر 22 عاما، على رادار باريس سان جيرمان، لتعويض الحارس الحالي كيلور نافاس الذي يبلغ من العمر 34 عاما.

وأشارت ”كوريري ديلو سبورت“، إلى أن ميلان على استعداد لدفع 8 ملايين يورو لدوناروما كراتب سنوي، وهو أقصى شيء يمكن أن يدفعه للحارس الشاب.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيتخلص من الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني حال التعاقد مع دوناروما، الصيف المقبل.

وشارك دوناروما لأول مرة مع ميلان عام 2015، ولعب الموسم الحالي 42 مباراة، تلقى خلالها 51 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 10 مباريات، وبالمجمل لعب دوناروما 245 مباراة مع ميلان، تلقى فيها 262 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 83 مباراة.

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