تقرير: يوفنتوس ينوي التعاقد مع دوناروما مجانا الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، بأن يوفنتوس ينوي التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد؛ ما يعني إمكانية رحيل الحارس الشاب في صفقة مجانية.

وقبل أيام، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن دوناروما ووكيله مينو رايولا، يطلبان الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو؛ للموافقة على تجديد العقد مع ميلان.

Gianluigi Donnarumma is the best goalkeeper in Serie A. ⓘ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗿𝘂𝗲pic.twitter.com/Nuf1LwXUqX — SempreMilanTV (@SempreMilanTV) November 17, 2020

وذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“، أن يوفنتوس ينوي التعاقد مع دوناروما في صفقة مجانية الصيف المقبل، بانتهاء عقده مع ميلان.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس على استعداد لدفع راتب سنوي لدوناروما يبلغ 10 ملايين يورو؛ لإقناعه بعدم التجديد لميلان أو التفاوض مع أي أندية أخرى.

ويتردد أن دوناروما، البالغ من العمر 22 عاما، على رادار باريس سان جيرمان، لتعويض الحارس الحالي كيلور نافاس الذي يبلغ من العمر 34 عاما.

وأشارت ”كوريري ديلو سبورت“، إلى أن ميلان على استعداد لدفع 8 ملايين يورو لدوناروما كراتب سنوي، وهو أقصى شيء يمكن أن يدفعه للحارس الشاب.

Gigi Buffon is such a class act 😍 After last night's 1-1 draw between Juve and AC Milan, the Italian legend had some words of encouragement for Gianluigi Donnarumma. pic.twitter.com/5nyXe46imk — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 14, 2020

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيتخلص من الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني حال التعاقد مع دوناروما، الصيف المقبل.

وشارك دوناروما لأول مرة مع ميلان عام 2015، ولعب الموسم الحالي 42 مباراة، تلقى خلالها 51 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 10 مباريات، وبالمجمل لعب دوناروما 245 مباراة مع ميلان، تلقى فيها 262 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 83 مباراة.