الصحف الرياضية: تحصين أنسو فاتي.. وتهديد جديد لريال مدريد وبرشلونة

شكلت مباريات السبت في الدوريات الأوروبية واحتجاج جماهير آرسنال على ملاك الفريق وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبرشلونة وريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بسوق انتقالات برشلونة عبر الرغبة في تجديد عقد أنسو فاتي وبيع عثمان ديمبلي وقرب حسم صفقة إيريك غارسيا ومعضلة أتلتيكو مدريد المتصدر وإمكانية مشاركة هاري كين في نهائي كأس الرابطة وفضيحة رايان غيغز مدرب منتخب ويلز التي ستحرمه من الحضور في نهائيات أمم أوروبا.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني وعودة البلجيكي إدين هازارد وكتبت: ”هازارد من أجل ختام الموسم“.

كما تحدثت عن خواكيم لاعب ريال بيتيس المخضرم وكتبت: ”خواكيم: جسدي يخبرني بالاستمرار في اللعب“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”معضلة المتصدر: سواريز أو ثلاثي في الهجوم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي عثمان ديمبلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف 2022 وكتبت: ”عثمان ديمبلي للبيع“، كما تحدثت عن سيرجيو روبيرتو وكتبت: ”سيرجيو روبيرتو يحتفل بـ300 لقاء مع برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد نهائي آخر قبل مواجهة تشيلسي“.

كما اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة برشلونة للتنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وتجديد عقده وكتبت: ”تحصين أنسو فاتي“، وتحدثت أيضا عن إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي وكتبت: ”غارسيا أكثر اقترابا من برشلونة، تقدم كبير في المفاوضات“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد مضطر للفوز دون كروس ومع إدين هازارد“.

كما اهتمت بتهديد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبرشلونة وريال مدريد وكتبت: ”تشيفيرين تهديد جديد لبرشلونة وريال مدريد“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ودوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”فلورنتينو بيريز: إما أن نفعل شيئا قريبا أو ستفشل العديد من الأندية“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”إدين هازارد هو الجديد“.

كما اهتمت بتعويض إشبيلية لبلباو في المدن التي ستحتضن نهائيات أمم أوروبا الصيف القادم وكتبت: ”إشبيلية تعوض بلباو في ملاعب نهائيات أمم أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بقرار الإبقاء على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبقي على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على احتجاجات جماهير آرسنال للمطالبة برحيل الملاك وكتبت: ”ستان كرونكي ارحل“، وكتبت عن تصريحات توماس توخيل مدرب تشيلسي: ”توخيل يقول على الجماهير شكر الستة الكبار“.

كما تحدثت عن فضيحة رايان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد ومدرب منتخب ويلز المتهم بالاعتداء على صديقته وكتبت: ”خارج نهائيات أمم أوروبا، رايان“.

الصحيفة اهتمت بالمهاجم الإنجليزي هاري كين وإمكانية لحاقه بنهائي كأس الرابطة وكتبت: ”تحرر هاري كين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا 3/1 أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي وكتبت: ”تألق بايت“.

كما اهتمت بإفلاس عائلة جيروندان مالكة فريق بوردو وكتبت: ”بوردو تحت الصدمة“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على جانلويجي دوناروما حارس ميلان وكتبت: ”دوناروما خطة يوفنتوس“.

كما تحدثت عن صراع مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي وكتبت: ”السباق النهائي للتأهل لدوري الأبطال، نابولي يخيف“.

الصحيفة اهتمت بتطورات دوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”المتمردون لا يعتذرون“.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تهديد الاتحاد الأوروبي للأندية المتبقية في دوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”الإنذار الأخير للرباعي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان“ و“تشيفيرين: إن لم يتخلوا عن دوري السوبر الأوروبي سيتم طردهم خارج دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بإنتر ميلان وكتبت: ”زهانغ يعود من أجل لقب الدوري الإيطالي ويجلب شريكا معه 250 مليون يورو“.