تشيفرين يكرر تهديداته لأندية دوري السوبر الأوروبي: التراجع أو الحرمان من دوري أبطال أوروبا

هدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية الإسبانية والإيطالية التي لا تزال متمسكة بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، بالإيقاف والاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيفرين لوكالة ”أسوشيتيد برس“، اليوم الجمعة: إن ”هذه الأندية يجب أن تنبذ الانفصال وإلا ستواجه الاستبعاد من أي بطولة ينظمها يويفا في المستقبل“.

ورغم انهيار فكرة دوري السوبر الأوروبي هذا الأسبوع بعد انسحاب معظم المشاركين بسرعة، إلا أن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان لم يتركوا المشروع.

وكرر تشيفرين تهديداته قائلا: ”قد يعاني المسؤولون من بعض العواقب، أولئك الذين لا يزالون موجودين في دوري السوبر الأوروبي، قد لا يمكنهم المشاركة في بطولات ”يويفا“ في المستقبل“.

وأضاف: ”من الواضح تمامًا أن الأندية ستقرر مصيرها، إذا قالوا إننا دوري السوبر، فلن يلعبوا دوري أبطال أوروبا بالطبع، وإذا كانوا مستعدين للقيام بذلك، فيمكنهم اللعب في منافساتهم الخاصة.“

وواصل: ”بطولاتنا ستكون رائعة حتى بدون تلك الأندية الأربعة“.

وكان هدف بطولة دوري السوبر الأوروبي هو منافسة دوري أبطال أوروبا الذي ينظمه ”يويفا“، لكن المشروع يبدو أنه في طريقه إلى الانهيار، بعد انسحاب ستة أندية إنجليزية إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

لكن فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الذي يترأس أيضا بطولة دوري السوبر الأوروبي، أكد في مرات عديدة أن الأمور لم تنتهِ بعد؛ لأن الأندية لا يمكنها مغادرة تلك البطولة.

فلورنتينو بيريز: إذا لم ينجح دوري السوبر الأوروبي سينجح مشروع آخر https://t.co/7FqnTNBqxP pic.twitter.com/vMQkCT0DN3 — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وتابع تشيفرين تصريحاته قائلا: ”لقد حاولوا مرة وفشلوا“، معربا عن ثقته في أن تكون المحادثات المستقبلية حول دخل الأندية أسهل.

وقاد تشيفرين اجتماعا افتراضيا لأعلى هيئة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، عندما نوقشت إمكانية معاقبة مسؤولي النادي الذين ضللوهم.

وقال تشيفرين: ”اتفقنا اليوم في اللجنة التنفيذية على التواصل مع اتحادات كرة القدم والاتحادات الوطنية والبطولات المعنية، سنفعل ذلك الأسبوع المقبل وسنرى، سيكون من الجيد أن نتمكن من رؤية ما يمكن أن تفعله بطولات الدوري المحددة، وما يمكن أن تفعله الاتحادات، وما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”.