جماهير آرسنال تتظاهر خارج ملعب "الإمارات" ضد ملاك النادي بسبب دوري السوبر الأوروبي (فيديو)

خرج عدد كبير من جماهير نادي آرسنال في مظاهرات أمام ملعب ”الإمارات“ قبل مباراة فريقهم ضد إيفرتون، وذلك في رسالة احتجاج ضد ملاك النادي بسبب قرار المشاركة بدوري السوبر الأوروبي رغم الانسحاب بشكل رسمي.

ويلتقي آرسنال مع إيفرتون الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة له منذ الخطط الانفصالية المقترحة في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

واندفعت الجماهير بشكل كبير أمام ملعب الفريق، ورددوا هتافات ضد مالك النادي الأمريكي ستان كرونكي؛ بسبب قراره بالموافقة على المشاركة بدوري السوبر الأوروبي.

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن ”عدة آلاف من الأشخاص قد حضروا أمام ملعب الإمارات، وهتفوا بشدة ضد ملاك النادي، وطالبوا بعدم التفكير في مشروع مشابه للسوبر الأوروبي مرة أخرى“.

أعداد ضخمة من جماهير آرسنال تحتج ضد ملاك النادي بسبب قرار المشاركة في #دوري_السوبر_الاوروبي رغم انسحاب النادي رسميا،

الجماهير اندفعت تجاه ملعب الامارات قبل مباراة #ارسنال_ايفرتون في الدوري الانجليزي الليلة pic.twitter.com/8wZOCekM2C — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

وفي حديثه قبل مباراة الليلة، أقر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بأن المشجعين يريدون التعبير عن مشاعرهم تجاه ملاك النادي بسبب دوري السوبر الأوروبي.

وقال أرتيتا: ”سأحاول إعداد الفريق بأفضل طريقة ممكنة حتى لا يؤثر الأمر عليهم، نحن نعلم أنه قد تكون تجمعات خارج الاستاد لأن جماهيرنا تريد التعبير عن مشاعرها، وقد أوضحوا أنهم لم يواجهوا ذلك“.

وأوضح: ”لكن مهمتنا هي محاولة جعل الفريق يركز قدر الإمكان على الأداء على أرض الملعب، لقد اعتدت على ذلك، نحن بحاجة للفوز بكل مباراة الآن في الدوري الممتاز لمنحنا أفضل فرصة ممكنة للتواجد في أوروبا الموسم المقبل من خلال تلك المنافسة.“

وكانت الأندية الإنجليزية، التي شاركت في الإعلان عن استحداث بطولة دوري السوبر الأوروبي، قد أعلنت انسحابها من المشروع.

واعتذر آرسنال، في بيان رسمي، قائلا إنه ”ارتكب خطأ“. وأوضح أنه انسحب من المشاركة بعد الاستماع إلى جماهيره و“مجتمع كرة القدم الأوسع“.

يذكر أن اتحادي كرة القدم، الدولي ”الفيفا“ والأوروبي ”اليويفا“، أعلنا رفضهما القاطع لهذه البطولة، مهددين الأندية بعقوبات مغلظة، فضلا عن إمكانية حرمان لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.