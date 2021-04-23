تقرير: رونالدو يرغب في ترك يوفنتوس والعودة إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، بعد شعوره بأن أيامه مع يوفنتوس الإيطالي باتت معدودة.

ونشرت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية تقريرًا قالت فيه إن ”كريستيانو رونالدو مغرم بالعودة إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف وعلى أتم الاستعداد لذلك“.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن رونالدو مستعد لخفض راتبه الحالي من أجل العودة إلى فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، قبل عام من انتهاء عقده مع اليوفي في عام 2022.

رونالدو رغم إبدائه مرونة كبيرة في تخفيض راتبه، إلا أنه لن يقبل بأقل من 20 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ كبير بالنظر لتقدمه في السن وبلوغه 36 عاما، وفق ما نشرته الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيكون ”سعيدًا“ حال بيع رونالد هذا الصيف في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها النادي، حيث سيجمع قدرًا هائلا من الأموال جراء بيع النجم البرتغالي، وأيضًا سيتخلص من راتبه الكبير.

ومن المتوقع أن يدفع مانشستر يونايتد 25 مليون جنيه إسترليني كرسوم انتقال النجم البرتغالي لقلعة أولد ترافورد.

أسباب انقلاب رونالدو على اليوفي

وكشف الصحيفة الإيطالية أن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا غاضب بشكل كبير، وبدأ يفكر في تلك الخطوة، لأن الموسم لم يأت كما كان يخطط له ”الدون“ مع الفريق مؤخرا.

واكتفى يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، بينما خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا، وبات على مشارف خسارة الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 127 مباراة منذ انتقاله إلى فريق السيدة العجوز، وسجل 97 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات وتوج بـ4 ألقاب.

وسجل البرتغالي الموسم الجاري 32 هدفا في 38 مباراة هذا الموسم، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا.