رياضة

موندو ديبورتيفو: يويفا يقرر عدم فرض عقوبة على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 12:44 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 13:20 GMT

موندو ديبورتيفو: يويفا يقرر عدم فرض عقوبة على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي

لن يكون لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي اعتراض على استمرار مشاركة ريال مدريد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر عدم فرض أي عقوبة على الـ12 ناديا الذي أسسوا دوري السوبر الأوروبي.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن اللجنة التنفيذية لليويفا برئاسة ألكسندر تشيفرين عدم معاقبة أي فريق، وخاصة ريال مدريد، وبالتالي فإن النادي الملكي سيكمل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي اعتراض على استمرار مشاركة ريال مدريد.

وكان تشيفرين قد قال إنه يوجد احتمال ضئيل لاستبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا‎.

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