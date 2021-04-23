موندو ديبورتيفو: يويفا يقرر عدم فرض عقوبة على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر عدم فرض أي عقوبة على الـ12 ناديا الذي أسسوا دوري السوبر الأوروبي.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن اللجنة التنفيذية لليويفا برئاسة ألكسندر تشيفرين عدم معاقبة أي فريق، وخاصة ريال مدريد، وبالتالي فإن النادي الملكي سيكمل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

بنك جيه.بي مورغان يعتذر عن دعمه لبطولة دوري السوبر الأوروبي https://t.co/qy0pFqTheP pic.twitter.com/ih96PQG2dk — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي اعتراض على استمرار مشاركة ريال مدريد.

وكان تشيفرين قد قال إنه يوجد احتمال ضئيل لاستبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا‎.