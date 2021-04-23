بنك جيه.بي مورغان يعتذر عن دعمه لبطولة دوري السوبر الأوروبي

عبّر بنك جيه.بي مورغان اليوم الجمعة، عن أسفه لدعم الأندية التي أعلنت إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، بعد فشل الخطة في خضمّ انتقادات واسعة النطاق من جانب الجمهور والسياسيين.

وقال ممثل للبنك: ”بالتأكيد أخطأنا في الحكم على رد الفعل على الخطة من جانب أسرة كرة القدم على النطاق الأوسع، وعلى تأثيرات الخطة عليهم في المستقبل“.

طرد كل فريق يشارك في مسابقة خارجية.. رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لتغيير قوانينها https://t.co/pARQJ06b09 pic.twitter.com/t7z3oxzO6a — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

وأضاف ممثل البنك: ”سنتعلم من هذه التجربة“.

وكان جيه.بي مورغان، قد قدم 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للأندية التي أعلنت إطلاق الدوري من أجل الانفاق على البنية الأساسية للبطولة، وتجاوز تأثيرات أزمة كوفيد-19.

وانهارت الخطة في 21 أبريل نيسان الجاري، أي بعد أقل من 48 ساعة -فقط- من الإعلان عنها، بعد انسحاب 8 من بين 12 ناديًا شاركوا في إطلاقها.