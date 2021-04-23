الصحف الرياضية: برشلونة لا يمكن إيقافه.. ميسي لا يترك شيئا.. وأنييلي تحت الضغط

شكلت نتائج مباريات الدوري الإسباني والتي شهدت فوز أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وتطورات قضية دوري السوبر الأوروبي، وإمكانية معاقبة ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتجديد ميلان لعقد زلاتان إبراهيموفيتش، ونتائج مباريات الدوري الإيطالي، وتألق الشاب بلانكو في ريال مدريد.

وفما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام هويسكا 2/0 واستعادته صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”هذا الأتلتيكو لديه أنخل“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة أمام خيتافي 5/2، وكتبت: ”ميسي يسجل ثنائية في لقاء نادر جدا“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”تيباس: دوري السوبر الأوروبي مات، حتى لا ينخدع أي أحد“.

كما اهتمت بالشاب الجديد بلانكو لاعب ريال مدريد، وكتبت: ”الجوهرة الأخيرة بلانكو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير أمام خيتافي 5/2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لا يمكن إيقافه“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد المتصدر أمام هويسكا 2/0، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد فوز سهل أمام هويسكا“.

كما اهتمت بفوز نادال في بطولة برشلونة للتنس، وكتبت: ”نادال يفوز بعد معاناة مرة أخرى“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام خيتافي 5/2 في الدوري الإسباني وكتبت: ”يريدون لقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على هويسكا 2/0 واستعادته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني وكتبت: ”كوريا يحطم الجدار ويقود المتصدر“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة حول دوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”لابورتا: دوري السوبر الأوروبي ضروري لكن القرار بيد أعضاء النادي“.

أس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام هويسكا 2/0 في الدوري الإسباني واستعادته للصدارة، وكتبت: ”المهمة تمت بنجاح“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة 5/2 أمام خيتافي وتألق ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي لا يترك أي شيء“.

كما اهتمت بموقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من معاقبة ريال مدريد بسبب دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن معاقبة ريال مدريد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق بوردو، والملاك الأمريكيين، وكتبت: ”بوردو: الكابوس الأمريكي“.

كما تحدثت عن تصريحات كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، وكتبت: ”رومينيغه: يدا في يد مع فرنسا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ستاد ريمس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”بايت تضخم“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تجديد ميلان عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وكتبت: ”إبراهيموفيتش ميثاق مع الشيطان“.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يحاول ضم كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بتطورات دوري السوبر الأوروبي وفوز نابولي أمام لاتسيو 5/2 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”نابولي عرض أمام لاتسيو“ وتعادل روما أمام أتلانتا 1/1.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ورئيسه أنييلي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”تحت الضغط، في وضع محرج“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإيطالي والتي شهدت فوز نابولي على لاتسيو 5/2 وتعادل أتلانتا وروما، وكتبت: ”نابولي، يا له من عرض“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتجديد ميلان عقد مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت: ”زلاتان إبراهيموفيتش لغاية 2022“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على احتجاجات جماهير الأندية الإنجليزية على الملاك الأمريكيين وكتبت: ”رؤية الأحمر“.

كما تحدثت عن فوز ليستر سيتي على ويست بروميتش ألبيون 3/0، وكتبت: ”معذرة سام“.

الصحيفة اهتمت بتألق جيسي لينغارد رفقة ويستهام يونايتد.