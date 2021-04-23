ترتيب الحذاء الذهبي: ميسي يلتحق بكريستيانو رونالدو في المركز الثاني وليفاندوفسكي يبقى في الصدارة

التحق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بمنافسه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثاني في الصراع على جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله هدفين خلال فوز فريقه على خيتافي 5/2 في الدوري الإسباني.

وأضاع ليونيل ميسي فرصة الانفراد بالمركز الثاني بعدما منح زميله الفرنسي أنطوان غريزمان فرصة تسديد ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة كانت ستمنحه تسجيل ”هاتريك“ في اللقاء والهدف رقم 26.

ولايزال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في الصدارة برصيد 70 نقطة من 35 مباراة، وغاب عن فريقه في اللقاءات الأخيرة بسبب إصابة في الركبة وسيعود خلال لقاء ماينز السبت المقبل.

ويحتل ميسي ورونالدو، متصدري ترتيب هدافي الدوريين الإسباني والإيطالي، المركز الثاني في الصراع على جائزة الحذاء الذهبي برصيد 50 نقطة من 25 هدفا متقدمين على البرتغالي أندري سيلفا هداف فرانكفورت الذي يملك 48 نقطة من 24 هدفا وخلفه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان متصدر هدافي الدوري الفرنسي والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند والثنائي يملك 46 نقطة من 23 هدفا.

ويحتل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز المركز الثامن رفقة الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد برصيد 42 نقطة من 21 هدفا.

فيما يحتل المصري محمد صلاح هداف ليفربول المركز 14 رفقة الأوروغواياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد برصيد 38 نقطة من 19 هدفا.

وتبقى 4 جولات في الدوري الألماني فيما لا زالت 7 جولات في الدوري الإسباني و6 جولات في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز و5 جولات في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.