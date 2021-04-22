رسميًا.. ميلان يجدد عقد زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي، رسميًا، تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم واحد.

وأصدر ميلان بيانًا رسميًا قال فيه: ”أعلن اي سي ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش.. المهاجم السويدي الذي سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل“.

وانضم إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عامًا، لميلان في يناير 2020، في صفقة مجانية، وسجل مع الروسينيري 28 هدفًا، وصنع 8، ليصل إلى تسجيل 84 هدفًا، وصناعة 32 في 130 مباراة خلال فترتيه الأولى والثانية.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش لميلان بين 2010 و2012، ونال مع ميلان لقبًا في الدوري الإيطالي ولقبًا في السوبر الأوروبي.

Zlatan Ibrahimovic again😳😳. What a goal!! Aswear, this guy is unfading…… pic.twitter.com/WWgmZh8iZ2 — D A V I D🧠 (@NiiOtoh) November 22, 2020

ويملك ميلان 66 نقطة من 32 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، ويتأخر بـ10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

وودّع ميلان الموسم الحالي للدوري الأوروبي من دور الـ16، وكأس إيطاليا من ربع النهائي.