رسميًا.. ميلان يجدد عقد زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي، رسميًا، تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم واحد.

وأصدر ميلان بيانًا رسميًا قال فيه: ”أعلن اي سي ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش.. المهاجم السويدي الذي سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل“.

وانضم إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عامًا، لميلان في يناير 2020، في صفقة مجانية، وسجل مع الروسينيري 28 هدفًا، وصنع 8، ليصل إلى تسجيل 84 هدفًا، وصناعة 32 في 130 مباراة خلال فترتيه الأولى والثانية.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش لميلان بين 2010 و2012، ونال مع ميلان لقبًا في الدوري الإيطالي ولقبًا في السوبر الأوروبي.

Zlatan Ibrahimovic again😳😳. What a goal!! Aswear, this guy is unfading…… pic.twitter.com/WWgmZh8iZ2

— D A V I D🧠 (@NiiOtoh) November 22, 2020