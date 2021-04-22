رسميا.. برشلونة يعلن الاستمرار في دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي برشلونة، استمراره في دوري السوبر الأوروبي، رغم انسحاب 10 أندية، من أصل 12 شاركوا في تأسيس المسابقة.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”يشارك برشلونة وجهة نظر معظم أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى. وحتى بالنظر إلى المناخ الاجتماعي والاقتصادي الحالي، هناك حاجة لإصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة المالية وجدوى كرة القدم العالمية، من خلال تحسين المنتج الذي يتم تقديمه للمشجعين في جميع أنحاء العالم، ومن خلال تعزيز قاعدة المعجبين، وحتى تعزيز زيادة تلك القاعدة، التي تستند إليها هذه الرياضة، والتي هي الدعامة الأساسية، وأكبر قوة“.

Club statement on the Super Leaguehttps://t.co/BFSgo1OaQo — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021

وأضاف: ”وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة برشلونة -على وجه السرعة- على عرض تشكيل جزءٍ، بصفته العضو المؤسس لدوري السوبر الأوروبي، وهو مسابقة، تهدف لتحسين جودة وجاذبية المُنتج المقدّم“.

وتابع ”في الوقت نفسه فإن البحث عن صيغ جديدة للتضامن مع أسرة كرة القدم ككل، أحد أكثر مبادئ برشلونة الراسخة“.

وواصل البيان ”تم اتخاذ القرار على أساس الاقتناع بأنه سيكون خطأ تاريخيًا رفض فرصة الانضمام للمشروع كأحد المؤسسين، لأننا من أفضل أندية العالم، يجب أن تكون نيتنا دائمًا أن نكون بالمقدمة، هذا جزء لا غنى عنه في هوية النادي وروحه الرياضية والاجتماعية والمؤسسية“.

وأردف ”يحتفظ برشلونة بصفته فريقا كان وسيظل مملوكًا من قبل أعضائه، بالحق في إرجاع الموافقة النهائية على هذا القرار إلى الهيئات الاجتماعية المختصة وعقب دراسة هادئة للمقترح“.

وأتم ”نظرًا لرد الفعل العام الذي أحدثه المشروع في العديد من المجالات المختلفة، فلا شك أن برشلونة يقدر أن هناك حاجة لمزيد من التحليل المتعمق لأسباب رد الفعل، من أجل إعادة النظر في المشروع إذا لزم الأمر“.

واستطرد ”الاقتراح كما تمت صياغته في الأصل، جاء من أجل المصلحة العامة لعالم كرة القدم، لكنه يحتاج لتحليل متعمق وإلى وقت وشجاعة لتجنب اتخاذ أي إجراء متهور“.

وتابع ”نشعر أنه من المهم بنفس القدر، تسليط الضوء على الحقيقة المتمثلة في أن محكمة العدل قد منحت بالفعل، حماية قانونية عاجلة للمشروع الجديد، ما يؤكد حق الأندية المؤسسة لهذا المشروع في الخروج بمبادرة لبطولة قارية جديدة“.

وأضاف ”وفي هذا الصدد، يرى برشلونة أنه سيكون من غير المناسب، إجراء عملية التفكير والنقاش في ظل معايير الضغط والترهيب غير المبررين“.

وختم ”رغم الإدراك التام لأهمية القضية، والحاجة للتصرف دائمًا بشفافية، فإن برشلونة يتصرف في جميع الأوقات بحكمة، ويطلب من جمهور النادي والرأي العام، أقصى درجات التفهم والاحترام، والأهم من ذلك الصبر“.