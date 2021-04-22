خافيير تيباس: فلورنتينو بيريز يكذب وعلى ريال مدريد وبرشلونة احترام الليغا ودوري أبطال أوروبا

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: إن على ريال مدريد وبرشلونة إظهار الاحترام للدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

وعن تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حول محاولته إنقاذ كرة القدم من خلال بطولة دوري السوبر الأوروبي، قال تيباس: إنها ”كاذبة“، وإذا ما كانت حقيقية ”فلماذا العمل في الخفاء؟“.

وأشار تيباس إلى أن ادعاءات بيريز حول أنه ”منقذ كرة القدم“ ليست سوى ”كذبة“ وإن رئيس ريال مدريد يبحث عن صفقات ضخمة لصالح ناديه.

ورد تيباس عن تصريحات بيريز بشأن خسائر ريال مدريد بسبب فيروس كورونا، قال رئيس ربطة الدوري الإسباني: إنها بيانات مزورة وإنها مشكلة في التحكم في المصروفات.

وأوضح أن برشلونة يعاني من العديد من المشكلات المادية والمنافسة على البطولات، وليس في وضع يسمح له بالمشاركة في بطولة ميتة.

وعن العقوبات المتوقعة على الأندية الإسبانية التي أعلنت مشاركتها دوري السوبر الأوروبي قال تيباس: ”لن نقطع رقبة أحد وسننتظر حتى تتضح الأمور، الأندية تعرضت لعقاب الجماهير“ بالفعل“.

واختتم تيباس ”الفرق الألمانية لن تكون هناك أبدا، ولن تكون الأندية الفرنسية في هذه المسابقة أبدا، دوري السوبر كما هو واضح ميت.. كونوا واقعيين“.