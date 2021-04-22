لابورتا: دوري السوبر الأوروبي أمر ضروري والاقتراح لا يزال موجودا

برر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، مشاركة النادي الكتالوني في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال إن هذه البطولة أمر ضروري.

وتحدث لابورتا للمرة الأولى علنا عن مشاركة برشلونة في دوري السوبر الأوروبي، وقال: ”كان لدينا موقف متعقل، دوري السوبر الأوروبي أمر ضروري، ولكن سيكون للأعضاء الكلمة الأخيرة“.

وأضاف لابورتا: ”تساهم الأندية الكبيرة بالكثير من الأرباح، وعلينا أن نكون قادرين على إعطاء وجهة نظرنا فيما يتعلق بتوزيع الأرباح“.

وتابع رئيس برشلونة: ”نحن ندفع رواتب باهظة، ونحتاج للمزيد من موارد الدخل المالي، وأظن أنه يمكن أن يكون هناك تفاهم في الفترة المقبلة“.

وأكمل: ”يجب أن تكون هناك منافسة جذابة، استنادا إلى المميزات الرياضية، لكن نحن منفتحون على حوار مفتوح مع الاتحاد الأوروبي“.

وختم لابورتا: ”كان هناك ضغط على بعض الأندية، لكن الاقتراح لا يزال موجودا“.

وتجدر الإشارة إلى أن 10 أندية من المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي أعلنوا انسحابهم، ولم يتبقَ سوى ريال مدريد وبرشلونة.