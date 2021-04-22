ثغرة في الحائط .. "خوف كريستيانو رونالدو" يكلف يوفنتوس هدفا ثانيا (فيديو وصور)

قال المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنه سيعيد النظر في تواجد كريستيانو رونالدو في الحائط مجددا عند تنفيذ الركلات الثابتة ضد الفريق.

وكلف خوف كريستيانو رونالدو من الكرة، النادي الإيطالي هدفا أمام بارما أمس الأربعاء في الدوري الإيطالي، بعدما تقدم جاستون بروغمان لبارما من تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة.

واللافت في الركلة الحرة أن رونالدو الذي تواجد في الحائط هو الوحيد الذي أخفى وجهه ونظر للأسف منحنيا لتمر الكرة من فوق رأسه مباشرة إلى شباك بوفون.

وعدل يوفنتوس تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 ليعود للمركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وبدا بارما صاحب المركز قبل الأخير في طريقه للفوز بثلاث نقاط ثمينة في معركته من أجل تفادي الهبوط حين سدد بروجمان ركلة حرة منخفضة في الشباك في الدقيقة الـ25 ليمنح الفريق الزائر تقدما مفاجئا.

لكن الظهير أليكس ساندرو سجل ثنائية ليقلب المباراة بينما أضاف مدافع آخر هو ماتيس دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة الـ68 ليقتل المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة متفوقا بنقطة على أتلانتا الذي سيلتقي مع روما اليوم الخميس بينما استمرت متاعب بارما في المركز الـ19 متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.



مشهد مكرر

الهدف الذي استقبله يوفنتوس بسبب خوف رونالدو من الكرة أثناء تواجده في الحائط أعاد للذاكرة تصرف مشابه من رونالدو في مباراة يوفنتوس وبورتو بإياب ثمن نهائي دوري أيطال أوروبا.

حيث أعطى رونالدو ظهره للكرة أثناء تنفيذ بورتو لركلة ثابتة، لتمر الكرة أسفل قدمه نحو الشباك، وودع يوفنتوس البطولة وقتها بسبب هذا الهدف، إذ فاز يوفنتوس 3-2 بعدما خسر ذهابا في البرتغال 2-1.