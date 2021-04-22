الصحف الرياضية: برشلونة يخوض أول نهائي نحو الثنائية.. وريال مدريد ما زال على قيد الحياة

شكلت تطورات ومصير دوري السوبر الأوروبي ونهاية المشروع وفوز ريال مدريد على قادش في الدوري الإسباني وثورة الجماهير في إنجلترا ضد الملاك الأمريكيين العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف برغبة سيلتيك غلاسكو رينجرز في الانضمام لدوري سوبر بريطاني وأبرز لقاءات الدوري الإسباني ونتائج الدوري الإيطالي وتأهل باريس سان جيرمان وموناكو لنصف نهائي كأس فرنسا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام قادش 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت:“ مع كريم بنزيما كل شيء سهل ”.

كما اهتمت بتعليق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ أشعر بالحزن وخيبة الأمل ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد وهويسكا:“ أتلتيكو مدريد يخوض اختبارا جديدا أمام فريق من أسفل الترتيب “ و عن لقاء برشلونة وخيتافي كتبت:“ برشلونة يضيء الكأس وينطلق نحو الثنائية ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وكتبت:“ من أجل الفوز بلقب دوري السوبر الإسباني ”.

كما اهتمت بانسحاب الأندية من دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ سوبر فشل، فقط ريال مدريد وبرشلونة ما زالا يساندان دوري السوبر الأوروبي ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على قادش 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت:“ ريال مدريد ما زال على قيد الحياة في الصراع من أجل لقب الدوري الإسباني ”.

وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد وهويسكا:“ أتلتيكو مدريد يستعيد لاعبيه المصابين ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير دوري السوبر الأوروبي بعد انسحابات الأندية وكتبت:“ دوري السوبر الأوروبي يغرق ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وكتبت:“ أول نهائي نحو تحدي الثنائية “ وعن لقاء أتلتيكو مدريد وهويسكا كتبت:“ المتصدر يلعب دون هامش للخطأ ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على قادش 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت:“ هدفان من بنزيما وهدف لأودريوزولا يبقيان ريال مدريد في صراع لقب الدوري الإسباني ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام قادش 3-0 في الدوري الإسباني وتألق كريم بنزيما وكتبت:“ كريم بنزيما قوي جدا ”.

كما تحدثت عن تصريحات فلورنتينو بيريز حول دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ بيريز : دوري السوبر الأوروبي لم يمت نمر لأشياء أخرى ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد أمام هويسكا :“ سيميوني يكرر نفس التشكيل ليعود للصدارة “ وعن لقاء برشلونة وخيتافي كتبت:“ برشلونة أمام خطوة جديدة من أجل الثنائية ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رغبة سيلتك ورينجرز من أسكتلندا الانضمام لدوري بريطاني ممتاز وكتبت:“دوري سوبر بريطاني، سيلتيك وغلاسكو رينجرز يرغبان في الانضمام لدوري بريطاني بعد فشل دوري السوبر الأوروبي“.

كما اهتمت برغبة الجماهير برحيل الملاك الأمريكيين للأندية الإنجليزية وكتبت:“الثعابين المتحدة الأمريكية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان وموناكو لنصف نهائي كأس فرنسا بعد الفوز على أنجيه 5-0 وأولمبيك ليون 2-0 وكتبت:“ باريس سان جيرمان وموناكو إلى نصف النهائي ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على بارما 3-1 في الدوري الإيطالي وكتبت:“ انتصار آخر ليوفنتوس “ وتحدثت أيضا عن هزيمة ميلان أمام ساسولو.

كما اهتمت بفشل مشروع دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ إجراءات عاجلة أو نفشل جميعا ”.