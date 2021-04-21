تشيفرين: هناك احتمال ضئيل لاستبعاد ريال مديد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا‎

نقل برنامج الشيرينغيتو الإسباني عن ألكسندر تشيفربن رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قوله إن هناك احتمال ضئيل لاستبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ‎

وأشار البرنامج نقلا عن رئيس ”يويفا إلى أنه من الممكن ألا تقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تُلعب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، كعقاب للفريق الإسباني الذي تزعم فكرة دوري السوبر الأوروبي.

تهديدات تشيفربن باستبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا الجاري، جاءت بعد دقائق من تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد؛ صاحب فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي، بأنه سيعمل على إكمال مشروع دوري السوبر الأوروبي، أو استبداله بمشروع آخر حال فشل تطبيقه.

🚨 ¡ATENCIÓN a CEFERIN!🚨 🇪🇺🗣 "Hay una POSIBILIDAD relativamente pequeña de que el partido (del REAL MADRID) de SEMIFINALES NO se CELEBRE la semana que viene" 💥 Nos lo cuenta @plazacasals en #ChiringuitoSuperliga pic.twitter.com/3rv68YEC9k — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 21, 2021

وقال بيريز في مقابلة مع إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية: ”إذا لم ينجح دوري السوبر الأوروبي سينجح مشروع آخر‎، جميع الأعضاء ملتزمين بعقد تم توقيعه“.

ولم يعلن بشكل رسمي عن إلغاء دوري السوبر الأوروبي، لكن استكمال المشروع بات مستحيلًا، بعد تعديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بمعاقبة الأندية الـ 12 التي أسست بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف بيريز: ”إن لم ينجح المشروع سأعمل على واحد آخر، لا يوجد أي حل لإنقاذ كرة القدم، فبدون السوبر ليغا الكرة ستموت“.

ويلتقي ريال مدريد مع تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل في مدريد، على أن تقام مباراة العودة يوم 5 مايو على ملعب ستامفورد بريدج.