فلورنتينو بيريز: إذا لم ينجح دوري السوبر الأوروبي سينجح مشروع آخر‎

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد؛ صاحب فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي، أنه سيعمل على إكمال مشروع دوري السوبر الأوروبي، أو استبداله بمشروع آخر حال فشل تطبيقه.

وقال بيريز، في مقابلة مع إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية: ”إذا لم ينجح دوري السوبر الأوروبي سينجح مشروع آخر‎، جميع الأعضاء ملتزمون بعقد تم توقيعه“.

ولم يعلن بشكل رسمي عن إلغاء دوري السوبر الأوروبي، لكن استكمال المشروع بات مستحيلًا، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بمعاقبة الأندية الـ 12 التي أسست بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف بيريز: ”إن لم ينجح المشروع سأعمل على واحد آخر، لا يوجد أي حل لإنقاذ كرة القدم، فبدون السوبر ليغا الكرة ستموت“.

وتابع: ”ليأتي شخص آخر للقيام بأمر ينقذ به كرة القدم، فكرنا في عمل بطولة يشارك فيها أبرز الأندية في أوروبا، نبدأ مع بداية الموسم عكس دوري الأبطال الذي يبدأ في فبراير“.

وأشار رئيس ريال مدريد إلى أن خسارة الأندية الـ12 الموسم الماضي وصلت 650 مليون يورو، موضحًا: ”الأندية الغنية تخسر الكثير وإن استمر هذا الوضع ستفلس“.

وشدد بيريز على أن دوري أبطال أوروبا ”عفى عليه الزمن“، وتبدأ المنافسات فقط من الربع النهائي.

وأكمل: ”أردنا فقط استبدال دوري الأبطال لأنه أصبح قديما، الفرق الـ12 المؤسسة لديها نصف مشجعي كرة القدم في العالم، وكلها تشارك في دوري الأبطال وبالتالي لم نخرق القوانين“.

وتابع: ”كنا نعمل على مشروع البطولة منذ سنوات، ربما لم نشرح الفكرة بشكل جيد، ربما لم نشرح المشروع جيدًا، اليوم سنحاول ذلك فالناس لا تعلم الوضعية الحقيقية التي تمر بها كرة القدم“.

وانتقد بيريز موقف الفيفا والاتحاد الأوروبي قائلا: ”لم أرَ قط عصبية كما حدث في بيانات التنديد من طرف رئيس الويفا ورؤساء الليغا، كما لو كنا قد ارتكبنا عملية قتل، أردنا إنقاذ كرة القدم لكن الأمر يبدو وكأننا أردنا قتل كرة القدم“.

وواصل الهجوم: ”لا أريد خوض الموضوع مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكنه يجب أن يتكلم، يبدو الأمر وكأننا ألقينا قنبلة ذرية، لم يسمحوا لنا بشرح شيء لأنهم لم يرغبوا بتغيير شيء“.