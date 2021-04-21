رئيس الاتحاد الإيطالي: لن نعاقب الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان لن تُعاقب بعد انضمامها للمحاولة الفاشلة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وكان الثلاثي الإيطالي ضمن 12 فريقا أعلنت تأسيس البطولة، لكنها أعلنت انسحابها من المشروع المحكوم عليه بالفشل، عقب قرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الانسحاب.

وحذا ميلان حذو إنتر ميلان منافسه في المدينة وانسحب من البطولة اليوم، بينما قال أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس إن دوري السوبر قد لا يستمر.

وعند سؤاله على معاقبة الأندية الثلاثة، قال جرافينا على هامش جولة كأس بطولة أوروبا في روما اليوم: ”بالتأكيد لا، لا يمكننا أن نفرض عقوبة على فكرة لم تتحقق، لا أخطط للاجتماع مع أي من المديرين التنفيذيين في الأندية الثلاثة. لدينا اجتماع فيدرالي يوم الاثنين المقبل، ولن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة أو الانتقام غير المباشر“.

وأضاف: ”لقد دافعنا بقوة عن حدود القواعد والقيم في عالم كرة القدم، ويبدو أن كل شيء قد عاد إلى طبيعته. لكن كان هذا بمثابة التحذير الذي يجعلنا نفكر في حقيقة أن هناك شيئا ما لا يعمل بكفاءة“.

وترى أندية دوري السوبر أنه سيزيد من أرباح الفرق الكبرى، ويسمح لها بتوزيع المزيد من الأموال على باقي عناصر اللعبة.

ومع ذلك، قالت سلطات كرة القدم والأندية الأخرى وروابط المشجعين إن هذه البطولة الجديدة ستزيد من نفوذ وثروة أندية النخبة، بينما يتعارض النظام المغلق للبطولة مع نموذج كرة القدم المستمر منذ فترة طويلة.