ميسي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

قالت قناة كواترو في خبر حصري، إن ليونيل ميسي، أعطى موافقته على تجديد عقده مع نادي برشلونة.

بحسب كواترو، ميسي منح موافقته لخوان لابورتا رئيس النادي، لكنه لا يريد التفاوض حاليا بسبب التركيز على سباق الدوري الإسباني.

وتواجد والد ليونيل ميسي في برشلونة خلال الأيام الماضية ما رفع التكهنات بشأن فتح ملف تجديد عقد أفضل لاعب في العالم.

ومع نجاح خوان لابورتا ازدادت فرص برشلونة في الاحتفاظ بنجمه التاريخي، خاصة أن لابورتا كان مرشح ميسي المفضل في الانتخابات.

وبحسب كواترو، استقبل ميسي عرض خوان لابورتا بشكل جيد، حيث يتضمن العقد ارتباط ميسي بالنادي الكتالوني مدى الحياة، مع شغل منصب مؤسسي أو تعيينه سفيرا للنادي بعد اعتزال كرة القدم.

وحقق برشلونة قبل أيام لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخه، وهو ما رفع الحالة المعنوية للاعب الذي سجل هدفين في المباراة النهائية أمام اتلتيك بلباو.

وينتظر ناديا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي موقف ميسي من تجديد عقده مع برشلونة إذ يرغبان بشدة في التعاقد معه.

وطلب ميسي بشكل رسمي الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي في ظل خلافات قوية مع جوزيب بارتوميو رئيس النادي السابق.

ويتصدر أتلتيكو مدريد سباق الدوري الإسباني بـ70 نقطة، ثم ريال مدريد 67 ثم برشلونة 65.

ويحلم ميسي ورفاقه بإحراز الثنائية المحلية هذا الموسم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.