دوري السوبر الأوروبي.. أسباب انهيار "اتفاق الدم"

وصف أندريا أنيلي، رئيس نادي يوفنتوس اتفاق الأندية ال12 حول مشروع دوري السوبر الأوروبي باتفاق الدم للتأكيد على استمراره وعدم التخلي عنه، في حوار مع وسائل إعلام إيطالية، قبل بدء انسحاب الأندية الإنجليزية، حيث خرج مانشستر سيتي أولا ثم تبعته أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي، قبل أن تعلن اليوم أندية أتلتيكو مدريد وإنتر وميلان، ويوفنتوس نفسه الخروج من المشروع.

ما الذي تغير سريعا في ساعات ليُسقط الاتفاق الذي وُصف باتفاق الدم، حيث انهار تماما فلم يعد في المشروع سوى ناديي برشلونة وريال مدريد، ما دفع أنيلي ذاته للاعتراف باستحالة استكمال دوري السوبر الأوروبي.

ـ غضب الجماهير

قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال حواره مع برنامج الشيرنغيتو بعد ساعات من الإعلان عن المشروع إن هدف دوري السوبر الأوروبي هو تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لتعويض الخسائر التي سببتها حائجة كورونا، مشيرا إلى أن ضمان تحقيق تلك المكاسب هو تقديم مباريات قوية للجماهير من خلال مواجهات الأندية الكبيرة بعيدا عما وصفه بالمباريات المملة في دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية.

لكن رد فعل الجماهير كان مختلفا تماما عما ظنه رئيس دوري السوبر الأوروبي ونائبه أنيلي، خرجت جماهير ليفربول غاضبة تماما على المشروع بعد ساعات من إعلانه، على الرغم من أن ليفربول الذي كان سيشارك مع أندية النخبة دون مجهود لم يضمن حتى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفي اليوم التالي منعت جماهير تشيلسي الغاضبة حافلة الفريق من الدخول إلى ستامفورد بريدج لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، ولم تبرح أماكنها إلا مع تأكد انسحاب النادي من مشروع دوري السوبر.

كان لافتا ان ترفع الجماهير لافتة ”نريد ليلة باردة في ستوك“ في إشارة إلى تفضيلهم مواجهة ستوك سيتي المحلي على مباريات دوري السوبر الأوروبي القوية، كما وجهت الجماهير إهانات إلى رومان أبراموفيتش مالك النادي وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، تصرفات جماهير تشيلسي وليفربول أثبتت انتماء الجماهير الإنجليزية لبطولتها المحلية، وهو ما لم يكن في حسبان مؤسسي المشروع الذي وصفته الجماهير بالخيانة العظمى.

تدخل السياسيين

كان واضحا أن الحكومة البريطانية لن تترك البطولة المحلية تنهار من أجل دوري السوبر، خرج أولفر دودن وزير الرياضية البريطاني أمام البرلمان ليؤكد أن الحكومة ستتدخل إذا ما فشلت سلطات كرة القدم في إيقاف دوري السوبر، وهو ما حدث فعليا، فتهديدات جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية الـ12 ذهبت هباء مع الحكم الذي أصدرته محكمة في مدريد أمس، وفي خضم النزاع بمنع الفيفا من أي عقوبات للأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي بشكل مبدئي.

تحدث بوريس جونسون رئيس وزارء بريطانيا مؤكدا أن لا شيء مستبعدا لإيقاف دوري السوبر، حتى لو لجأ لسن قوانين جديدة، حيث ألمحت وسائل إعلام إلى أنه كان يقصد عدم استضافة بريطانيا مباريات البطولة أو حتى إعادة النظر في قوانين ملكية الأندية.

أنيلي أكد إن تدخل السياسيين كان حاسما، حيث قال أشعر أن تدخل الحكومة البريطانية، وتهديد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإمكانية سن قوانين لإيقاف المسابقة الجديدة، قد دفع الأندية الإنجليزية إلى الانسحاب.

تشيلسي يجهز للانسحاب من #دوري_السوبر_الاوروبي قالت قناة bbc البريطانية بحسب مصادر لها إن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ بالفعل إعداد وثائق للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي. بمجرد سماع الخبر كان هذا رد فعل الجماهير المحتشدة خارج ملعب ستامفورد بريدج للاحتجاج على المشاركة في البطولة. pic.twitter.com/L5ODdPLIZG — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

انسحاب مانشستر سيتي المبكر

الكاتب الإنجليزي إيان هربرت أشار في مقال بصحيفة دايلي ميل إلى أن الانسحاب المبكر لنادي مانشستر سيتي كان الحافز الأكبر لانهيار المشروع، هربرت قال إن مانشستر سيتي ساعد الكرة الإنجليزية بالانسحاب حيث تبعته بقية الأندية الإنجليزية ما أنهى الفكرة مبكرا، وهو ما اعترف به أندريا أنيلي نائب رئيس دوري السوبر الأوروبي حيث قال: ”من المستحيل استكمال البطولة دون الإنجليز“.

🛑هل انتهت الفكرة؟

مع انسحاب 10 أندية تبقى ريال مدريد وبرشلونة فقط دون إعلان الانسحاب حتى الآن رغم أن المشروع الذي أعلن عنه فعليا بات من الماضي، لكن فكرة تدشين بطولات بمستوى أعلى ستظل قائمة ومع دروس أزمة دوري السوبر الأوروبي، سيكون المشروع القادم باتفاق جميع الأطراف المعنية، ربما سيكون كأس العالم للأندية الذي اقترحه الفيفا وتأجل بفعل جائحة كورونا أو النظام الجديد الذي أعلن عنه لدوري أبطال أوروبا وسيبدأ من 2024.

وجاء تعليق ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انسحاب الأندية بالتأكيد على حاجة كرة القدم للوحدة مجددا إشارة واضحة إلى عدم إطالة أمد الأزمة، وهو ما أكد عليه بوريس جونسون بالثناء على قرارات انسحاب الأندية الإنجليزية والعمل على حماية كرة القدم.