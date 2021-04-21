أنيلي: دوري السوبر الأوروبي غير قادر على الاستمرار

قال أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس ومؤسس دوري السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن المسابقة الجديدة لم تعد قادرة على الاستمرار بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية.

وردا على سؤال من رويترز حول إمكانية إقامة البطولة، قال أنيلي: ”حتى أكون صريحا وصادقا لا. من الواضح أن الأمر ليس كذلك“.

وكان ليفربول ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

ولم يتبق في هذا المشروع سوى يوفنتوس وميلان وإنتر وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

جون هنري مالك ليفربول يتقدم بالاعتذار بعد أزمة دوري السوبر الأوروبي (فيديو) https://t.co/SkiF6FXIL7 pic.twitter.com/b2jMxYWXnc — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وتعد هذه أحدث تصريحات لرئيس يوفنتوس، بعد الأزمة التي اندلعت مؤخرا بسبب البطولة الجديدة، التي وجدت معارضة شديدة من فيفا ويويفا واللاعبين والجماهير، الذين نظموا وقفات أمام ملاعب أنديتهم اعتراضا على المسابقة المثيرة للجدل.

وكان دوري السوبر الأوروبي قد أصدر بيانا رسميا قال فيه إنه سيصب تركيزه الآن على ”إعادة تشكيلة المشروع“، لكنه لم يعلن بعد تقبل الهزيمة.

وقال منظمو دوري السوبر في بيان: ”على الرغم من رحيل الأندية الإنجليزية، التي اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات تحت وطأة الضغوط، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماما مع القوانين واللوائح الأوروبية“.

”بالنظر إلى الظروف الحالية، سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائما أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله“.

وقال البيان: ”دوري السوبر الأوروبي مقتنع بأن الوضع الراهن في كرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير. نحن نقترح بطولة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل“.