بي إن سبورتس: استقالة أنييلي وتجميد دوري السوبر الأوروبي‎

كشفت قناة ”بي إن سبورتس“ على أن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، استقال من منصبه، إثر الأزمة التي ضربت دوري السوبر الأوروبي، وكانت آخرها انسحاب أندية الدوري الإنجليزي الـ6 من المشاركة في البطولة.

وكشف ”بي إن سبورتس“ وفقا لمصادرها، أن أنييلي قرر الاستقالة من منصبه كرئيس ليوفنتوس، على خلفية النزاع الدائر بشأن البطولة، باعتباره أحد الرؤوس المدبرة لها، ولقى هجوما كبيرا من جانب تشيفرين، رئيس ”يويفا“، بسبب اتخاذه هذه الخطوة.

وقال رئيس يويفا عن أنييلي: ”هو أكبر خيبة أمل على الإطلاق، لم أرَ شخصًا يكذب مرات عديدة بإصرار كما فعل، هو لا يصدق“.

وأضاف: ”لم أرَ شخصًا يكذب مرات عديدة وبإصرار كما فعل، تحدثت معه بعد ظهر يوم السبت وقال إنها كلها أكاذيب وشائعات، الجشع يسمح لكل القيم الإنسانية أن تتبخر. لديه شخصية مزيفة، أشعر بخيبة أمل منه“.

كما أعلنت القناة أنه ”تم تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي“.

ويعد أنييلي نائب رئيس مجلس إدارة بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أعلن عنها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ليغضب الأمر بعض جماهير النادي.

ويوفنتوس أعلن انضمامه إلى البطولة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد من قبل 12 ناديا في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، قبل أن يتعرضوا لانتقادات لاذعة.

وانسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي اليوم الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبير بينما ذكرت تقارير أن تشيلسي يستعد أيضا للتخلي عن البطولة.