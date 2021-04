تقارير: تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي‎

قالت قناة BBC البريطانية، بحسب مصادر لها، إن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ بالفعل إعداد وثائق للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي. ‎

ووقع تشيلسي، بالمشاركة مع 11 فريقا من نخبة الأندية في إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، على موافقة المشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي بدلا من دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي دان رودرون، بالإذاعة البريطانية الشهيرة، عبر حسابه على ”تويتر“، إن إدارة ”البلوز“ تستعد لتجهيز أوراق انسحابها من بطولة السوبر الأوروبي.

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”ذا صن“ أن نادي مانشستر سيتي أبلغ أيضا مسؤولي دوري السوبر الأوروبي بانسحابه من البطولة.. موضحين أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءً منها.

Manchester City pulling out of the European Super League too! [@MartinLipton] — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 20, 2021

وأثارت البطولة الجديدة عاصفة انتقادات ضد تدشينها منذ الإعلان عنها خلال اليومين الماضيين، ما جعل تشيلسي الإنجليزي يجهز أوراق انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وبسبب البطولة، اندلعت احتجاجات عارمة خارج ملعب ”ستامفورد بريدج“، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة تشيلسي ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعربت جماهير ”البلوز“ عن رفضها التام لفكرة دوري السوبر الأوروبي، بمجموعة من الكلمات الغاضبة مثل ”وداعا كرة القدم“، ”نعم لإلغاء دوري السوبر ليغ“، ”لاعبون، مدربون، اعترضوا“

وحاول بيتر تشيك حارس الفريق الأسبق التوسل إلى جماهر الفريق اللندني بفتح الطريق أمام حافلة البلوز، لكن الجماهير أخذت تردد هتافات ”هذا ليس النادي الذي وقعنا في حبه”، وأخرى لرئيس النادي: ”رامون أبراموفيتش اتخذ القرارات الصحيحة”.

وكالت جماهير تشيلسي سيلا من عبارات السباب ضد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، رئيس دوري السوبر الأوروبي.

Petr Cech pleading with Chelsea fans to let the team bus in. pic.twitter.com/BzPtUU7JC9 — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

🚨 BREAKING🚨 There are unconfirmed reports that Chelsea are pulling out of the 'European Super League' pic.twitter.com/tqYB0Vq9Iq — Football Daily (@footballdaily) April 20, 2021

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021

ويضمن دوري السوبر الأوروبي مشاركة 15 فريقا بشكل دائم لمدة 23 عاما في البطولة، بالإضافة لمشاركة 5 فرق عند طريق التصفيات. ‎

وأعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي، تأسيس دوري السوبر الأوروبي وإدارته بشكل منفصل عن ”يويفا“، كبديل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشدد فلورنتينو بيريز رئيس بطولة دوري السوبر الأوروبي على أن دوري أبطال أوروبا فقد بريقه، وأن نظامه الجديد المزمع تطبيقه في 2024 فاشل، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يمكنه معاقبة الأندية المشاركة في البطولة الجديدة أو استبعادها من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيريز إن البطولة الجديدة ستعوض الأندية عن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا.