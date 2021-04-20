محكمة تمنع الفيفا "مبدئيا" من فرض عقوبات على أندية ولاعبي دوري السوبر الأوروبي‎

قضت محكمة تجارية في العاصمة الإسبانية مدريد بمنع الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق دوري السوبر الأوروبي بشكل مبدئي.

وطالبت المحكمة التجارية في حكم أولي صدر اليوم الثلاثاء، كل من (الفيفا) و(اليويفا) بعدم عرقلة جهود 12 ناديا بارزا في أوروبا لتأسيس دوري السوبر.

وبحسب نص الحكم أشارت محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها ”تأمر فيفا وبويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم“.

وأكملت المحكمة في حكمها بأن الفيفا واليويفا وجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائهما يجب ألا تتبنى ”أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال“ لتأسيس دوري السوبر.

🚨 BREAKING 🚨 A Madrid court has ruled UEFA and FIFA must not impose sanctions on clubs or players taking part in the 'European Super League' until it fully considers the case. pic.twitter.com/mDYbgZjhjP — Football Daily (@footballdaily) April 20, 2021

يذكر أن حكم المحكمة جاء بعد شكوى تقدم بها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والشركة التي تأسست لإدارة البطولة ومقرها مدريد.

وتقدمت الشركة بطلب إلى المحكمة الإسبانية للحصول على أمر قضائي يمنع الجهات المشرفة على كرة القدم من اتخاذ أي اجراء ضد دوري السوبر. ويمنع قرار القاضي بشكل مبدئي الفيفا واليويفا من القيام بأي خطوة على الأقل خلال فترة نظر الإجراءات القانونية.

ولم يتضح على الفور ماهية السلطة، التي تتمتع بها المحكمة التجارية في مدريد والتي تفصل في المنازعات القانونية الخاصة بالشركات، على الفيفا واليويفا ومقرهما سويسرا.

احتجاج جمهور تشيلسي على مشاركة النادي في #دوري_السوبر_الاوروبي أمام ستامفورد بريدج pic.twitter.com/Bdl8lWlCmw — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

ويأتي قرار المحكمة بعد أن حذر الفيفا واليويفا من أنهما سيفرضان عقوبات على الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.

وهدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة دوري السوبر الأوروبي، بتحمل تبعات تصرفهم، قائلا في تصريحات اليوم الثلاثاء: ”على الفرق المشاركة في السوبر الأوروبي تحمل التبعات“ .

ولم يحدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التبعات التي قد تتكلفها الأندية المشاركة في المسابقة الجديدة، لكنه واصل: “لا يمكنهم أن يبقوا ”نصفا في الداخل ونصفا في الخارج“ فيما يتعلق بالارتباط بنظام كرة القدم الحالي، ويجب على إداراتهم مواجهة واقع قراراتهم“.

ويلمح إنفانتينو إلى إبعاد تلك الأندية خارج إطار الفيفا، مؤكدًا معارضة الفيفا مشروع دوري السوبر الأوروبي، قائلا: ”هو عبارة عن سوق مغلق، وهو منفصل عن المؤسسات الحالية، وعن الدوريات، وعن الاتحادات، وكذلك عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعن الاتحاد الدولي أيضا“.