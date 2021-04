محكمة تمنع الفيفا "مبدئيا" من فرض عقوبات على أندية ولاعبي دوري السوبر الأوروبي‎

قضت محكمة تجارية في العاصمة الإسبانية مدريد بمنع الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق دوري السوبر الأوروبي بشكل مبدئي.

وطالبت المحكمة التجارية في حكم أولي صدر اليوم الثلاثاء، كل من (الفيفا) و(اليويفا) بعدم عرقلة جهود 12 ناديا بارزا في أوروبا لتأسيس دوري السوبر.

وبحسب نص الحكم أشارت محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها ”تأمر فيفا وبويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم“.

وأكملت المحكمة في حكمها بأن الفيفا واليويفا وجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائهما يجب ألا تتبنى ”أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال“ لتأسيس دوري السوبر.

