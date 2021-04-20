بايرن ميونخ في بيان رسمي: لا لدوري السوبر الأوروبي

رفض نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، المزمع خروجها للنور خلال فترة قريبة.

وأصدر الفريق البافاري بيانًا رسميًا على لسان هربرت هاينر رئيس النادي قال فيه: ”بات لدى بايرن ميونيخ موقف واضح من دوري السوبر الأوروبي قال الرئيس هربرت هاينر إن الأعضاء والمشجعين يرفضونه“.

وأضاف: ”بصفتنا بايرن، نتمنى وهدفنا أن تعيش الأندية الأوروبية المنافسة الرائعة والعاطفية وهي دوري الأبطال، وأن نطورها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. البايرن يقول لا لدوري السوبر الأوروبي“.

كما أصدر الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه بيانا قال فيه: ”نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعلنها بوضوح، أن بايرن ميونيخ لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي“.

وتابع: ”يتضامن نادي بايرن ميونيخ مع البوندسليغا. لطالما كان من دواعي سرورنا أن نمثل ألمانيا في دوري الأبطال. نتذكر جميعًا باعتزاز فوزنا في دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، لا تنسى هذه اللحظة السعيدة بالنسبة لبايرن ميونيخ، دوري أبطال أوروبا هو أفضل مسابقة للأندية في العالم“.

وأثار مشروع دوري السوبر الأوروبي جدلاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، وأزمة ضخمة بين الأندية المذكورة واتحاداتها الأهلية وكذلك ”يويفا“.

الأندية الكبرى قررت إقامة بطولة السوبر الأوروبي على أمل تعويض خسائر جائحة كورونا، التي أخلت بالوضع الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية، وهو ما يمكن إصلاحه عبر بطولة ”تتنافس فيها أفضل الأندية واللاعبين بشكل أكثر دورية“.

هذه الأندية هي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام (إنجلترا)، ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان (إيطاليا).

كما كشف الصحفي ومقدم البرامج الإنجليزي كافيه صولهكول في شبكة ”سكاي سبورتس“ عن ظهور خلافات كبيرة داخل الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي بعد تعرضها لهجوم شديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (الفيفا) وحكومات بريطانيا و إسبانيا وإيطاليا ووسائل الإعلام والجماهير أيضا.