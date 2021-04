"هذا ليس ما اشتركنا فيه".. أنباء عن وجود خلافات بين أندية دوري السوبر الأوروبي

كشف الصحفي ومقدم البرامج الإنجليزي كافيه صولهكول في شبكة ”سكاي سبورتس“ عن ظهور خلافات كبيرة داخل الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي بعد تعرضها لهجوم شديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (الفيفا) وحكومات بريطانيا و إسبانيا وإيطاليا ووسائل الإعلام والجماهير أيضا.

Strong differences of opinion emerging in private between breakaway clubs. Some of execs involved believe they're being hung out to dry & are beginning to get cold feet. They're nervous & disappointed about way it's been handled. One says: “This is not what we signed up for”

وقال صولهاكول في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر ”يعتقد بعض المديرين التنفيذيين البارزين إنهم يتعرضون للتهميش والتجاهل في ظل وجود خلافات في وجهات النظر داخل الأندية بشأن خطط دوري السوبر. ويشعرون بالإحباط والتوتر من الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأمر. يقول أحدهم: ”هذا ليس ما اشتركنا فيه“.

وأشار الصحفي السابق في صحيفة ”التايمز“ البريطانية إلى أن بعض الأندية التي أسست دوري السوبر كانت متفائلة للغاية بالبطولة الجديدة وتأسيسها في أسرع وقت ممكن، بينما رأى البعض الآخر أنها فرصة للاشتراك في شيء كانوا على استعداد لاستكشافه. تريد بعض الأندية الآن أن يخرج قادة البطولة الجديدة على الفور لشرح خططهم“.

Some of the breakaway clubs were very bullish about setting up the ESL as soon as possible while others saw it as an opportunity to sign up to something which they were willing to explore. Some of the clubs now want the ringleaders to come out immediately to explain their plans

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 20, 2021