"هذا ليس ما اشتركنا فيه".. أنباء عن وجود خلافات بين أندية دوري السوبر الأوروبي

كشف الصحفي ومقدم البرامج الإنجليزي كافيه صولهكول في شبكة ”سكاي سبورتس“ عن ظهور خلافات كبيرة داخل الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي بعد تعرضها لهجوم شديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (الفيفا) وحكومات بريطانيا و إسبانيا وإيطاليا ووسائل الإعلام والجماهير أيضا.

Strong differences of opinion emerging in private between breakaway clubs. Some of execs involved believe they're being hung out to dry & are beginning to get cold feet. They're nervous & disappointed about way it's been handled. One says: “This is not what we signed up for” — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 20, 2021

وقال صولهاكول في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر ”يعتقد بعض المديرين التنفيذيين البارزين إنهم يتعرضون للتهميش والتجاهل في ظل وجود خلافات في وجهات النظر داخل الأندية بشأن خطط دوري السوبر. ويشعرون بالإحباط والتوتر من الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأمر. يقول أحدهم: ”هذا ليس ما اشتركنا فيه“.

وأشار الصحفي السابق في صحيفة ”التايمز“ البريطانية إلى أن بعض الأندية التي أسست دوري السوبر كانت متفائلة للغاية بالبطولة الجديدة وتأسيسها في أسرع وقت ممكن، بينما رأى البعض الآخر أنها فرصة للاشتراك في شيء كانوا على استعداد لاستكشافه. تريد بعض الأندية الآن أن يخرج قادة البطولة الجديدة على الفور لشرح خططهم“.

Some of the breakaway clubs were very bullish about setting up the ESL as soon as possible while others saw it as an opportunity to sign up to something which they were willing to explore. Some of the clubs now want the ringleaders to come out immediately to explain their plans — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 20, 2021

وفي المقابل يشعر مدربو الأندية المؤسسة لدوري السوبر بأنه تم وضعهم في المواجهة أمام وسائل الإعلام. حيث تم تجاهل المدربين واللاعبين وحتى بعض أعضاء مجلس الإدارة بشأن خطط دوري السوبر.

وعند سؤال أحد المسؤولين التنفيذيين عن ما إذا كان هناك أي من الأندية الـ12 على وشك الانسحاب أجاب : ”لا، ليس بعد، ولكن كلما طال ذلك ازدادت صعوبة الأمر“.

كان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ورئيس بطولة السوبر الأوروبي شدد في تصريحات لبرنامج الشيرنغيتو على أن الأندية التي أسست البطولة ماضية قدما في طريقها دون أي تفكير في التراجع.

وكشف بيريز أن رؤساء الأندية قد وقعوا بالفعل على العقود.

كانت فوتبول دايلي أشارت إلى أن هناك عقودا بالفعل تخص بطولة السوبر الأوروبي قد وقعت لتنظيم البطولة لـ23 عاما قادمة.

تشيفرين يتحدث إلى الأندية الإنجليزية

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا إلى الأندية الإنجليزية تحديدا المشاركة في دوري السوبر والمنشقة عن الاتحاد الأوروبي: ”أيها السادة، لقد ارتكبتم خطأً فادحًا. تستحق الجماهير الإنجليزية تصحيح خطئكم. إنهم يستحقون الاحترام. صححوا خطأكم، عودوا إلى رشدكم“.

وثارت جماهير عدة أندية إنجليزية ضد خطط دوري السوبر وبينها جماهير آرسنال وليفربول وتشيلسي وكذلك ليدز يونايتد رغم أنه خارج البطولة الجديدة، ودعت ملاك وإدارات الأندية للعودة إلى صوابهم وعدم الانفصال بالبطولة عن النظام العالمي للعبة.

وأعلنت ستة أندية إنجليزية المشاركة في تأسيس دوري السوبر هي: مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وآرسنال إلى جانب ثلاثة أندية من إسبانيا وثلاثة أندية من إيطاليا.

ويعارض جياني إنفانتينو رئيس الفيفا دوري السوبر، وطالب الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة باتخاذ قرارهم بأن يبقوا داخل أو خارج نظام كرة القدم الحالي ويجب على إداراتهم مواجهة واقع قراراتهم.

وحذر الاتحاد الأوروبي الأندية المؤسسة لدوري السوبر من منعهم من المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لإيقاف هذه الخطط.

"لا يوجد أي إجراء مستبعد" جونسون رئيس الوزراء البريطاني يقول إنه لا يوجد أي إجراء مستبعد، وأن الحكومة تناقش كل خيار ممكن لإيقاف خطط #دوري_السوبر_الاوربي جونسون يؤكد دعم الحكومة البريطانية الكامل لمسؤولي كرة القدم لاتخاذ أي إجراء ضروري لإيقاف خطط دوري السوبر الأوروبي. pic.twitter.com/zEiGaoJAoc — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

بوريس جونسون يتحدث

وقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، في بيان بعد اجتماع مع مسؤولي كرة القدم في البلاد إنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لمحاولة إيقاف خطط دوري السوبر الأوروبي ”بما في ذلك سن قوانين جديدة“.

وشدد جونسون على أن حكومته تتطلع للحوار مع كل الأطراف المعنيين بدوري السوبر الأوروبي.

من جهته، طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان استبعاد الأندية الـ12 المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي من جميع المسابقات.

وتشارك أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم ضمن مؤسسي دوري السوبر الأوروبي بالإضافة إلى آرسنال ومانشستر يونايتد الذين تأهلا لنصف نهائي الدوري الأوروبي.